Flyvninger med akutlægehelikoptere fortsætter på rekordniveau

Når borgere falder om med for eksempel et hjerteanfald eller en hjerneblødning, er det afgørende, at de kommer hurtigt på hospitalet.

Og i yderområder sker det ikke sjældent, at der bliver sendt bud om hjælp fra luften i form af en af Danmarks fire akutlægehelikoptere.

Således fløj de fire helikoptere i alt 4768 missioner i 2021. 2329 gange blev patienterne fløjet til hospitalet.

Det viser den nye årsopgørelse fra Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

Dermed fløj helikopterne i gennemsnit 13,1 missioner i døgnet.

Næstformand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) mener, at det viser, at helikopterne har en vigtig rolle i yderområder.

- Hjertepatienterne udgør den absolut største gruppe af patienter, og vi kan se, at vi har flest flyvninger til de områder af landet, hvor der er længst til hospitalerne. Den kombination understreger vigtigheden af helikopterne, siger hun.

I 2021 havde 42 procent af de fløjne patienter hjerte-kar-sygdomme.

Siden den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere blev indviet i 2014, er antallet af missioner blevet højere for hvert år, der er gået.

Tallet for 2021 er også en smule højere end i 2020, hvor helikopterne var på vingerne 4672 gange.

Udviklingen peger på, at Danmark endnu ikke har haft disse akutlægehelikoptere i særligt mange år, siger næstformanden.

- Det handler både om, at der har været en tilvænning til at bruge dem, og så handler det om, at der er flere og flere områder, hvor man finder ud af, at de kan spille en stor rolle for patienterne.

Stigningen igennem årene skyldes også, at man løbende har arbejdet med i højere grad at kunne flyve i dårligt vejr.

Det fortæller Troels Martin Hansen, der er cheflæge ved Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

- Når vi ser på det samlede antal flyvninger, kan det umiddelbart se ud til, at det nu har fundet et naturligt leje, siger han i en pressemeddelelse.

De fire akutlægehelikoptere holder til på hver deres base i Skive, Billund, Ringsted og Saltum.

I 2021 vandt franske SAF Helicopters et udbud om ordningen - en afgørelse, som Norsk Luftambulanse indsendte en klage over.

Herefter blevet det besluttet, at et nyt udbud skulle gennemføres. Det ventes at blive gennemført i andet halvår af 2022.

Stephanie Lose forventer ikke, at der skal sendes flere helikoptere i luften i den nærmeste fremtid. Antallet af missioner er nemlig - trods de seneste års stigninger - begyndt at stabilisere sig, siger hun.