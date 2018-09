FN advarer: 821 millioner mennesker ramt af hungersnød

Det seneste årtis fremgang i bekæmpelsen af hungersnød er vendt, og for tredje år i træk er den globale hungersnød steget.

Sådan lyder advarslen fra FN, der i en ny rapport identificerer ekstreme vejrforhold, eksempelvis tørke og oversvømmelse, som værende hovedårsagen til den dystopiske udvikling.

Rapporten The state of Food Security and Nutrition in the World blev publiceret tirsdag og er foretaget af FN's fødevare - og landbrugsorganisation, FAO, i samarbejde med blandt andre Unicef og WHO.

821 millioner mennesker sulter

Der står blandt andet, at hungersnød sidste år ramte 821 millioner mennesker på verdensplan, og særligt hårdt er det gået ud over regioner i Afrika og Sydamerika, hvor både fejlernæring og fødevaremangel er stødt stigende.

Dertil kommer Asien, hvor mere end en halv milliard mennesker ifølge rapporten lever i hungersnød.

Antallet af underernærede mennesker startede med at stige i 2014, efter i mange år at have været nedadgående, og det vækker alvorlig bekymring hos en række internationale organisationer, der skyder skylden på de seneste års ekstreme klima.

Denne nye rapport tager alene udgangspunkt i 2017 og tager derfor ikke højde for det ekstreme vejr, vi har set i 2018. Hedebølger på store dele af den nordlige halvkugle, tørke og flodbølger er blot nogle af de ekstreme klimaforandringer, der har fundet sted i år.

Sidste år var omkring 100 millioner mennesker afhængige af humanitær bistand for at overleve.

Se også: Red Barnet: 600.000 børn er i akut fare for at dø

Verdens vigtigste afgrøder lider

I rapporten bliver det påpeget, at ekstrem varme er blevet mere hyppigt i løbet af de seneste fem år, og at nedbørsdannelsen har ændret sig drastisk i visse dele af verden.

Det går særligt hårdt ud over afgrøder som hvede, ris og majs, der er særligt udsatte overfor klimaforandringer. Det er samtidig også de tre afgrøder, der brødføder flest mennesker i verden.

I rapporten står der også, at en ud af otte af verdens voksne, svarende til 672 millioner mennesker, nu er overvægtige. Det bliver i højere grad opfattet som en form for fejlernæring, som hænger sammen med fattigdom, fordi fattige menneske ofte har begrænset adgang til mad af en ordentlig kvalitet.

Billedet fra august i år viser en traktor i Tjekkiet, der kører igennem en humlemark. Produktionen af humle, der bliver brugt i landets verdenskendte øl, har lidt et fald på 30 procent som følge af tørke. Foto: Petr David Josek/AP

Billedet fra september i år viser en af de mange skovbrande, der har plaget staten Californien i USA. Foto: Ben Newburn/U.S. Forest Service/AP

Billedet fra august viser millionbyen Manilla, der har været ramt af tropiske storme og voldsom regn. Foto: Bullit Marquez/AP

Se også: Red Barnet: 600.000 børn er i akut fare for at dø

Se også: FN: 22 millioner i Yemen har behov for nødhjælp

Desperat situation: Flere dræbt i kamp om mad i supermarked