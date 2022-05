FN advarer: Katastrofalt 'spøgelse' truer

Krigen i Ukraine har afskåret forsyninger fra Ukraines havne, som førhen eksporterede enorme mængder madolie og korn - blandt andet majs og hvede.

- Det betyder, at flere lande kan stå over for en langvarig hungersnød, advarede FN's generalsekretær, Antonio Guterres, i en tale i New York onsdag.

Det skriver BBC.

Verdens brødkurv

Situationen har medført, at det globale udbud er blevet reduceret, og prisen på alternativer er også steget.

Rusland og Ukraine producerer 30 procent af verdens hvedeforsyning.

Før krigen blev Ukraine set som verdens brødkurv - og med god grund. De eksporterede nemlig 4,5 millioner landbrugsprodukter om måneden gennem landets havne.

Men siden Rusland indledte sin invasion i februar, er eksporten kollapset, og priserne er røget i vejret.

FN har udtalt, at der i øjeblikket sidder omkring 20 millioner tons korn fast i Ukraine fra den forrige høst.

På mødet i New York deltog også USA's udenrigsminister, Antony Blinken (th). Han sagde, at verden stod over for den 'største globale fødevaresikkerhedskrise i vor tid', som var blevet forværret af det, han kaldte Putins 'valgkrig'.Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Kan vælte titusinder af mennesker

Ifølge FN er de globale fødevarepriser næsten 30 procent højere nu, end de var på samme tidspunkt sidste år.

I talen i New York sagde Guterres, at konflikten 'truer med at vælte titusinder af mennesker over kanten til fødevareusikkerhed efterfulgt af underernæring, massesult og hungersnød'.

Det er i kombination med virkningerne fra klimaforandringer og covid-pandemien, der kan forårsage krisen.

- Der er mad nok i vores verden nu, hvis vi handler sammen. Men medmindre vi løser dette problem i dag, står vi over for spøgelset af ​​en global fødevaremangel i de kommende måneder, sagde generalsekratæren.

Løsning skal findes

Han advarede om, at den eneste effektive løsning på krisen var at reintegrere Ukraines fødevareproduktion, såvel som at få gødning produceret af både Rusland og Hviderusland, tilbage på det globale marked.

Han fortalte også, at han er i 'intens kontakt' med både Rusland, Ukraine, USA og EU for at forsøge at genoprette fødevareeksporten til normale niveauer.

- De komplekse sikkerhedsmæssige, økonomiske og finansielle implikationer kræver goodwill på alle sider.