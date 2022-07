FN advarer om sult-katastrofe: Det kan eksplodere

Kriserne har nærmest stået i kø, siden corona brød ud i 2020.

Foruden den altødelæggende krig i Ukraine, buldrer inflationen afsted, hvilket betyder stigende energi- og fødevarepriser.

Nu advarer FN mod endnu en kommende krise. En gigantisk sultkatastrofe nærmer sig nemlig.

Ét skridt fra

Ifølge FN er 50 millioner mennesker i 45 lande nu kun ét skridt fra væk fra hungersnød. Nu advarer verdensorganisationen ifølge The Guardian om, at en sultkatastrofe vil ramme som en eksplosion over de kommende to år.

Sådan lyder det fra direktøren for FN's Verdensfødevareprogram:

- Globale fødevaremarkeder er blevet kastet ud i uro, med skyhøje priser, eksportforbud og mangel på basale fødevarer spredt langt fra Ukraines grænser. Nationer i Afrika, Mellemøsten, Asien og endda Latinamerika mærker varmen fra denne konflikt, siger Patrick Beasley.

Antallet af mennesker, der er klassificeret som 'akut fødevareusikre' af FN var før coronakrisen130 millioner. I dag er dette tal vokset til 276 millioner.

- Det internationale samfund må handle for at stoppe denne truende sultkatastrofe i dens spor - ellers vil disse tal eksplodere, advarer Beasley.

krigen i Ukraine har snart varet i fem måneder.

Den gale vej

Generelt går det den gale vej med hungersnød i verden. Det viser en ny rapport udarbejdet af FN's Fødevareprogram (WFP) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

I 2021 var 239,4 millioner flere mennesker ramt af hungersnød sammenlignet med 2015. Det er en stigning på cirka 41,4 procent.

Værst står det til på det afrikanske kontinent. Her er det nu hver femte indbygger, som er ramt af underernæring.

Det er en stigning på 4,4 procentpoint sammenlignet med 2015 og gælder nu i alt 278 millioner afrikanere. Det svarer til 11,7 millioner flere end i 2015.

WFP's direktør, David Beasley, påpeger, at verden i de seneste år har været ramt af flere kriser, som har påvirket fødevaresikkerheden.

Blandt andet netop corona-pandemien og krigen i Ukraine, hvor en stor del af verdens korn bliver eksporteret fra.

- Vi står midt i den perfekte storm, som ikke bare kommer til at ramme de fattigste af de fattige - den kommer også til at overvælde millioner af familier, som indtil nu kun akkurat har kunnet holde hovedet oven vande, udtaler David Beasley i en pressemeddelelse fra WFP.