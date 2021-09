FN advarer: Risiko for ny kold krig

Hvis ikke Kina og USA får repareret deres dysfunktionelle forhold, kan vi stå over for en ny kold krig, advarer FN's generalsekretær

Forholdet mellem to af verdens største økonomier er så dårligt, at verden risikerer at ende i en ny kold krig.

Det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres i et interview med nyhedsbureauet AP. Guterres henviser til Kina og USA, som ifølge ham efterhånden 'kun har konfrontationer'.

- Vi bliver nødt til at reetablere et funktionelt forhold mellem de to stormagter, siger han og tilføjer, at landene bør slå sig sammen om store udfordringer som klima- og coronakrisen.

- De kan ikke løses uden et konstruktivt forhold i det internationale samfund og især blandt supermagterne, siger Antonio Guterres.

Ny kold krig bliver farligere

Allerede for to år siden advarede generalsekretæren om, at verden kunne blive splittet i to, som vi så det under den kolde krig, hvis ikke USA og Kina begyndte at samarbejde.

Men siden da er rivaliseringen fortsat - både i forhold til teknologi, handel og militærstrategier.

- Vi må for alt i verden undgå en kold krig, siger han og påpeger, at en ny kold krig ville blive anderledes end den sidste - og formentlig både mere farlig og sværere at styre.

Den seneste kolde krig startede umiddelbart efter Anden Verdenskrig og sluttede i 1991, hvor Sovjetunionen blev opløst.

Konflikt om atomdrevne ubåde

Når en ny kold krig kan blive mere farlig, skyldes det blandt andet, at der dengang var nogle klare regler, fordi begge sider var meget bevidste om risikoen for en atomkrig. Det udgjorde en form for garanti for, at tingene ikke kom ud af kontrol.

- I dag er alt mere flydende, og den erfaring med at håndtere en krise, som eksisterede dengang, den er der ikke længere, sagde Guterres.

Seneste kapitel i konflikten om - som Guterres kalder det - det 'fuldstændig dysfunktionelle forhold mellem Kina og USA' er en aftale om atomdrevne ubåde, som USA og Storbritannien har lavet med Australien.

Aftalen har vakt vrede hos både Kina og Frankrig, og sidstnævnte har især kastet sin vrede på Storbritannien og premierminister Boris Johnson.