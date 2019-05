FN advarer: To millioner personer kan mangle vand i Libyen

En bevæbnet gruppe har søndag stormet det primære vandværk i Libyens hovedstad og lukket for vandforsyningen til Tripoli og flere byer i den nordvestlige del af landet.

Op mod to millioner mennesker kan blive ramt af vandmangel, advarer FN natten til tirsdag dansk tid.

Talsmand for FN Stephane Dujarric oplyser, at FN's humanitære afdelinger er dybt bekymrede over meldingerne om angrebet på vandværket i Tripoli.

Flere kvarterer i hovedstaden oplever allerede lavt vandtryk i hanerne.

- Det forventes, at de fulde konsekvenser vil kunne mærkes i løbet af de kommende to dage, medmindre vandforsyningen genåbnes, siger talsmanden.

Vandforsyningen i og omkring Tripoli har ifølge Dujarric været påvirket allerede før weekenden, da de medarbejdere, der står for vedligeholdelse af vandværket, blev evakueret på grund af sikkerhedshensyn.