FN-chef advarer om katastrofe: Millioner kan dø

Det kriseramte Yemen står over for en regulær humanitær katastrofe, hvis ikke omverdenen griber ind.

Så kontant er beskeden fra FN's generalsekretær, António Guterres, fredag eftermiddag dansk tid.

Guterres advarer om, at Yemen 'er i overhængende fare for at få den værste hungersnød, verden har set i årtier'.

Ny krise: Op mod 12.000 om dagen risikerer at dø af sult under corona

Det er derfor afgørende, at der bliver gjort noget, siger han.

- Hvis ikke der straks bliver gjort noget, risikerer millioner at miste livet, lyder det fra generalsekretæren ifølge Reuters.

Advarslen fra Guterres kommer i forbindelse med, at USA truer med at soirtliste Houthi-gruppen i Yemen, der er allieret med Iran, som led i at lægge maksimalt pres på styret i Iran.

Der er dog frygt for, at en sådan handling vil forhindre vital nødhjælp i at nå frem til Yemen.

- Jeg opfordrer kraftigt dem med indflydelse til at handle hurtigt for at forhindre katastrofen, og jeg opfordrer også alle til at undgå at tage nogen former for skridt, der kan gøre den allerede alvorlige situation endnu værre, lyder det fra Guterres.

Konflikten i Yemen har stået på i årevis, og den er siden blevet kraftigt forværret af, at landets økonomi og valuta er kollapset. Derudover har covid-19-pandemien også gjort sit indtog i det i forvejen hårdt prøvede land.

