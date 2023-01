FN-chef: Værste i min levetid

Verdens absolutte elite, toppolitikere, erhvervsledere og andre indflydelsesrige personer er i disse dage samlet til World Economic Forum i Davos, Schweiz

Og da topchefen i FN, Antonio Guterres, i går, onsdag, indtog talerstolen i Davos, var det med en noget bekymret mine. Her sammenlignede han ifølge Bloomberg den globale situation med en kategori fem-orkan.

- Vores verden er plaget af en perfekt storm fra en række fronter. Vi står i en værre situation, end jeg kan huske i min levetid, sagde Guterres.

Især klimaet optog topchefen, som i hans optik er den største globale udfordring. Ifølge Guterres er der fare for '​​irreversible' ændringer, der 'fuldstændig vil underminere fremtiden for livet på planeten', tordnede han fra scenen i Davos.

Han vurderer samtidig krigen i Ukraine som en langstrakt affære, der ikke ser ud til at ende i nærmeste fremtid.

Derfor sendte han også en bøn til aktørerne i den private sektor, som han opfordrede til fortsat at hjælpe med at opretholde strømmen af fødevare- og gødningseksport fra Rusland og Ukraine.

Derudover advarede FN-chefen også om den voksende geopolitiske kløft mellem USA og Kina og opfordrede de to parter til at forhandle for at løse handels- og teknologikonflikten.