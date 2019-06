FN fordømmer angreb på tankskibe

FN's Sikkerhedsråd fordømmer forrige uges angreb på to tankskibe i Oman-bugten og opfordrer til dialog for at nedtrappe spændingerne mellem de involverede parter.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, efter at Sikkerhedsrådet var samlet mandag.

- Medlemmerne af rådet opfordrer de pågældende parter og alle lande i regionen til at udøve maksimal tilbageholdenhed og gøre alt for at reducere spændingerne.

Sådan siger Kuwaits FN-ambassadør, Mansour Al-Otaibi, i en pressemeddelelse efter mødet.

Ifølge Sikkerhedsrådets medlemmer udgør angrebene i Oman-bugten en trussel mod verdens energiforsyning.

Derfor opfordrer rådet især USA og Iran til at indgå i en dialog for at forhindre yderligere optrapning af konflikten.