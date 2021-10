FN: Han kan redde 42 millioner mennesker fra sultedøden

Hvis Elon Musk spytter 38 milliarder kroner i kassen, kan FN gøre en ende på hungersnød i verden, lyder det opsigtsvækkende fra direktøren for Verdensfødevareprogram

Han er verdens rigeste mand.

Hans selskab har netop rundet en markedsværdi på 1000 milliarder dollars. Og så kan han redde flere millioner menneskeliv.

Med et mindre greb i lommen kan Elon Musk redde 42 millioner fra sultedøden. Sådan lyder det torsdag fra FN-direktør.

Ikke kompliceret

Klodens superrigeste personer er nemlig nødt til at steppe op og 'på én gang' donere penge, som kan ende den nuværende hungersnød i verden.

Sådan lyder det fra David Beasley, der er direktør for FN's Verdensfødevareprogram, i et interview med CNN. Her nævner han specifikt Amazon-stifter Jeff Bezos og Tesla-milliardæren Elon Musk.

- Seks milliarder dollars (38,2 milliarder kroner, red.) til at hjælpe 42 millioner mennesker, som bogstaveligt talt vil dø, hvis vi ikke når frem til dem. Det er ikke svært, siger Beasley til CNN.

Sultne afghanere

Der er akut brug for nødhjælp og mad til flere af verdens brændpunkter, pointerer FN-direktøren. Især i Afghanistan, hvor Taliban netop har overtaget magten, sulter befolkningen.

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra FN's Verdensfødevareprogram anslås halvdelen af landets befolkning - 22,8 millioner mennesker - at opleve hungersnød i den nærmeste fremtid.

David Beasley siger ligeledes, at folk i latinamerikanske lande som Guatemala, Honduras, El Salvador og Nicaragua sulter.

Det samme gør sig gældende i Etiopien i Østafrika.