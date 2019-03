FN langer ud efter Danmark: Stop Blackstone

Danmark er et af seks lande, som FN har kontaktet for at minde om, at de har et ansvar i forhold til regulering af boligmarkedet

Danmarks regering er blandt seks lande, som FN's særlige rapportør Leilani Farha har kontaktet for at advare mod kapitalfonde som Blackstone.

Samtidig er regeringen blevet mindet om, at den har menneskerettighedsforpligtelser i forhold til at regulere investeringer i boligbyggerier, så investeringerne understøtter retten til passende boliger og på ingen måde undergraver denne ret.

- Regeringerne har endnu ikke forstået, at denne nye form for boligfinansiering finder sted inden for et område, der er underlagt menneskerettighedslovgivning, og at de derfor har forpligtelser, siger Leilani Farha i en pressemeddelelse udsendt fra FN her til morgen.

Til Ekstra Bladet uddyber hun, hvorfor det netop er Danmark, hun retter henvendelse til:

- Jeg vil have regeringen til at forstå, at Blackstones opkøb er et reelt problem. Noget af det værste er at miste sit hjem, og det er ved at ske for mange mennesker lige nu i København, siger hun.

FN's menneskerettighedseksperter fordømmer i brevet de ekstreme forretningsmetoder, som bruges af store kapitalfonde som Blackstone, der opkøber lavindkomstboliger og boliger til overkommelige priser, hvorefter de renoverer dem og hæver huslejen betydeligt, så lejerne tvinges ud af deres egne hjem.

Udover Danmark har FN's rapportør henvendt sig til Tjekkiet, Irland, Spanien, Sverige og USA.

FN-rapportøren gør opmærksom på, at udenlandske investorer stod for 71 procent af alle ejendomsopkøb i København i 2017, og at Blackstone nu efter to års indkøb råder over 136 danske ejendomme købt gennem den danske partner North 360.

Leilani Farha er i København i forbindelse med verdenspremieren på Fredrik Gerttens nye film, PUSH, der fik premiere i lørdags under CPH:DOX i Grand Teatret. Under en efterfølgende paneldebat med blandt andre boligminister Ole Birk Olesen og Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad nægtede ministeren at anerkende, at Blackstones opkøb er et problem.

Han mener derimod, at de stigende boligpriser hænger sammen med, at så mange mennesker gerne vil bo i København.

- Det bagvedliggende problem er, at der er for mange mennesker, der flytter til København. Det må vi tage hånd om ved at bygge flere boliger, siger han.

Den udmelding er Leilani Fahra uenig med ham i.

- Regeringen skal stoppe med at tro, at det kun handler om flere boliger. Det handler om at bygge flere billige boliger i byerne, siger hun.

Brev til Blackstone

Leilani Farha har skrevet til Blackstone og udtrykt alvorlig bekymring over, at Blackstones handlinger ikke er i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning, der blandt andet handler om retten til en bolig.

I København ejer Blackstone over 160 ejendomme. Kapitalfonden er i gang med modernisere boligerne, så de kan hæve huslejen. Det gør et særligt hul i lejeloven nemlig muligt.

Leilani Farha vil nu forsøge at få sat et møde i stand med Københavns overborgmester, Frank Jensen. Hun håber, han vil skrive under på en hensigtserklæring om at gøre boliger til en menneskeret. Desuden mener hun, at det er vigtigt, at København bygger flere billige boliger.

Ekstra Bladet forsøgte i tirsdags forgæves at få overborgmesteren til at kigge nærmere på hensigtserklæringen.

Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh skrev i sidste uge under på FN's hensigtserklæring, som kaldes The Shift.