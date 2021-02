FN til Danmark: Mødre og børn bør hjemtages

Danmark bør hjemtage mødre og børn fra de Syriske fangelejre. Det er den eneste vej frem, der lever op til international lovgivning og forpligtelser.

Sådan lyder ordene fra den højt rangeret direktør i FNs anti-terrorafdeling Raffi Gregorian, der nu tager bladet fra munden og klart opfordrer Danmark til ændre kurs.

- Vi ser det som en klar forpligtelse og en moralsk nødvendighed - især når det kommer til børnene - at få dem ud fra lejrene. Og hvis man skal have børnene ud, så kan jeg ikke forstå, hvordan medlemsstater kan overholde en politik, der er for adskillelse af familier. Det er moralsk uforsvarligt, men også praktisk svært og måske i strid med forskellige konventioner på området, siger han.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Direktør i FNs anti-terrorafdeling Raffi Gregorian opfordrer Danmark til hjemtagelse af statsborgere fra de syriske lejre. Foto: Pressefoto

Indførte skjult stramning: Kræver kvinder og børn adskilt

- Status quo er modstridende af internationale love

Raffi Gregorian lægger sig uden at blinke op ad den linje, som hans russiske kollega og FN terrorchef Vladimir Voronkov lagde, da han i slutningen af januar opfordrede alle lande til at hjemtage deres statsborgere fra de syriske lejre.

Han henviser til at FN's særlige rapportør indenfor menneskerettigheder og anti-terror har gjort det klart, at øjeblikkelig hjemtagelse og repatriation af fremmedkrigere og deres familier fra konfliktområder er den eneste løsning, der lever op til internationale love.

- Så status quo er modstridende af internationale love, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Brutale Kofod: Fjerner hjælp til danske mødre i fangelejre

Skyder international domstol ned

Den danske regering har ofte henvist til oprettelsen af en international domstol, som deres foretrukne løsning, men netop den løsning giver ikke mening ifølge Raffi Gregorian.

Han har arbejdet indgående med oprettelsen af internationale domstole i Balkan-landene og mener ikke, at det giver mening at vente år på at en ny international domstol skal være klar - specielt på grund af børnene.

- Børnene har været i de her lejre, hvor de er udsat for for vold, rekruttering, radikalisering, i nogle tilfælde bliver de dræbt eller dør af forholdene i lejrene. Så det er ikke helt klart for mig, hvorfor folk tror at en langsigtet proces med at oprette en international domstol vil løse et problem, der er et ‘lige-nu’-problem.

Kan tage 10 år: Regeringens plan om at dømme danskere i udlandet står bomstille

Danmark har INTERPOL beviser tilgængelige

En centralt argument i håndteringen af danske statsborgere i de syriske lejre er, at retsforfølgelsen af fremmedkrigere vil være svært at håndtere i Danmark, da bevisbyrden kan være svær at løfte. Det argument anholder Raffi Gregorian. Han lægger vægt på, at store mængder dokumenter som ISIS har genereret er faldet i allieredes hænder. - Det materiale er i løbet af de omkring to år blevet bearbejdet gennem en række koalitions-indsatser og er nu tilgængelige gennem INTERPOL databaser for alle INTERPOL medlemmer, siger han. Dokumenterne indeholder ifølge Raffi Gregorian tilmelding af en række personer til ISIS og opgørelser over, hvad de har gjort. Samtidig beskriver han, at en FN mission i Irak etableret af sikkerhedsrådet for at hjælpe den irakiske regering med at holde ISIS-medlemmer ansvarlige for kriminalitet har adgang til store mængder beviser, som allerede har været succesfuldt anvendt i europæiske retssager for at dømme ISIS medlemmer for kriminalitet begået i Syrien og Irak. Vis mere Luk

Anti-terror eksperter er enige

Raffi Gregorian mener ikke, at man bør lade den politiske del af sagen overskygge andre hensyn.

- Det er et politisk emne. Alle seriøse anti-terror-eksperter, som jeg kender, de anerkender og accepterer, at hjemtagelse er den eneste vej frem, siger han.

Han fremhæver at Danmark om nogle er godt rustet til at hjemtage statsborgerne i de syriske lejre. Han fremhæver Danmarks gode historik med at modvirke voldelig ekstremisme og nationale programmer, der inkluderer områder som rehabilitering og reintegration.

Samtidig påpeger han, at FN har udviklet et globalt framework af 15 forskellige FN-enheder til at samarbejde om at hjælpe medlemsstater, som hjemtager deres statsborgere.

- Jeg ved, at på grund af frygten for migranter, så er det her fra en politisk synsvinkel ikke en populær ting for nogle regeringer, men de må tage det langsigtede synspunkt i forhold til, hvad konsekvenserne ved ikke at handle er.

Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år