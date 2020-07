FOA-formand om plejehjemssvigt: Skjult kamera er aldrig i orden

Ifølge formanden for FOA, Mona Striib, er det aldrig i orden at bruge skjult kamera på en arbejdsplads, uanset hvor grel en sag ellers er

Det er aldrig i orden at bruge skjult kamera på en arbejdsplads.

Det slår Mona Striib, formand for fagforeningen FOA, tirsdag fast i et interview med Fagbladet FOA.

Udtalelsen kommer på baggrund af, at Ekstra Bladet mandag aften offentliggjorde skjulte optagelser af groft plejesvigt over for den 90-årige demenssyge Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, som Vestre Landsret i sidste uge forbød TV2 at vise.

- Generelt har vi den klare opfattelse, at situationerne i de klip, der er blevet vist, ikke er i orden. Men vi mener ikke, at der er nogen ansatte på nogen som helst arbejdspladser, som skal finde sig i skjult kamera, siger Mona Striib til Ekstra Bladet.

- Nu viser I de her klip med en situation, hvor der allerede er ageret. Situationen har haft personalemæssige konsekvenser både for ledelse og medarbejdere, og man har igangsat et forløb inde på lige præcis den konkrete arbejdsplads, fortsætter formanden og henviser til, at en medarbejder er blevet bortvist, fem har fået skriftlige advarsler, og syv ansatte har fået påtaler.

- Så det, medarbejderne oplever, når I går ud og viser de her klip, det er, at de bliver hængt ud, siger hun.

Situationerne i de skjulte optagelser fra Kongsgården, som Ekstra Bladet offentliggjorde mandag, er ikke i orden, mener formanden for FOA. Men det er heller ikke i orden at bruge skjult kamera på plejehjem, siger hun. Foto: Mads Nissen

I det første klip, Ekstra Bladet offentliggjorde, ser man, hvordan Else under store smerter bliver hejst op i en sele, så hun skal lave afføring ned i sin seng, fordi plejepersonale hverken vil sætte hende på toilettet eller skifte hendes ble.

Samme dag har Else fået konstateret blærebetændelse. Plejepersonalet griner, da den 90-årige hængende i en smertefuld stilling får besked på at 'presse og trykke noget mere'.

- Jeg kan ikke trykke mere, lyder det fra Else.

- Av, det gør ondt, av det gør ondt. Det gør ondt, det gør ondt ... Nu må I stoppe. Nu må I stoppe, det gør ondt. Av, det gør ondt, av, av … Jeg har ondt i mine ben ... Må jeg godt komme ned, trygler hun personalet.

- Nogle vil mene, at scener som den, hvor Else bliver hejst op over sengen, er grænsende til tortur. Hvis ikke det er i orden i denne sag, hvornår er det så i orden at bruge skjult kamera?

- I den givne situation går jeg stærkt ud fra, at der med det samme er blevet indberettet, blandt andet fra den personale, som kommer ind og griber ind i situationen. Man skal selvfølgelig gribe ind i situationer, som ikke er i orden, og jeg forsøger ikke at forsvare det, der er sket i de konkrete situationer, siger Mona Striib.

- Men helt principielt skal personale - uanset arbejdsområde - ikke finde sig i, at der er skjult kamera. Det skal du heller ikke på din arbejdsplads, slår hun fast.

Med eller uden skjulte optagelser

Mona Striib mener, at der er problematisk, hvis det kræver skjulte optagelser som dem fra Kongsgården, før politikerne lytter.

- Vi får meldinger fra personale, som fortæller, at de ikke kan levere den faglighed, de egentlig skal, for det rækker ressourcerne ikke til. Det går de og får ondt i maven over, fortæller Mona Striib og understreger, at debatten om ringe vilkår på nogle plejehjem trods alt ikke er ny.

- Det, der er bekymrende, er jo, hvis man som politiker går ud nu og er rasende og fortæller, at det her er uhørt, og det kan ikke ske. Det kan være de samme politikere, hvor personalet fortvivlet har fremlagt for dem 'prøv at høre her: hvis I ikke kommer med nogle flere ressourcer, så kan vi ikke løfte opgaven, som vi skal', siger hun.

- Men kan sådan nogle skjulte optagelser her så ikke netop være med til at få de politikere til endelig at gøre noget ved problemet?

- Det betyder ikke, at jeg synes, det er i orden, at vores medlemmer har været udsat for skjult kamera, fastslår formanden.

- Så du anerkender, at klippene kan hjælpe, men du mener ikke, at det retfærdiggør at bruge skjult kamera, som TV 2 har gjort?

- Helt principielt er der ikke noget, der retfærdiggør, at der skal bruges skjult kamera. Medmindre det var sådan, at personalet eller ledelsen forsøgte at skjule noget, som ikke måtte komme frem i lyset, og det har altså ikke været tilfældet her, siger FOA-formanden.

Elses værge, Charlotte Ahm, har tidligere beskrevet over for Ekstra Bladet, at det var som at løbe 'panden mod en mur' at forsøge at få Kongsgården og kommunen til at gøre noget ved farmoderens situation, og at hun har haft op mod 30 møder med personalet om sagen.

- Ifølge familien nægtede personalet jo under de møder, at de for eksempel ikke havde skiftet Else i timevis, og de affejede det, når familien sagde, at de havde oplevet, at Else var dækket af tis eller afføring?

- Du får mig ikke til at udtale mig om så konkret en situation.

- Det sker ikke hver dag, at en nyhed vækker så meget opsigt og skaber så meget debat, som de her klip har gjort det seneste døgn. Tror du, det havde haft samme effekt, hvis vi havde nøjedes med at beskrive, hvad der skete på plejehjemmet?

- Ja, det tror jeg, siger Mona Striib.