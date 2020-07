FOA jagter de pårørende

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det er ikke kun de ældre, der bliver ofre, når omsorgen svigter på danske plejehjem.

Det afslører en sag fra Sorø Kommune, hvor de pårørende til den demente Inger Lise endte i en årelang sag med fagforbundet FOA.

I 2016 gemte Kirsten Andersen nemlig en lydoptager i sin mors lejlighed på plejecenter Blomstergården i Dianalund. Det skete for at afsløre de systematiske omsorgssvigt, hun mente, den dengang 84-årige kvinde blev udsat for.

Men selvom optagelserne netop dokumenterede manglende bleskift, forkert medicinering og fejlprioriteringer blandt personalet, blev både Kirsten Andersen, hendes mand og en niece politianmeldt af FOA.

Den sidste tid var svær for både demente Inger Lise (i midten) og hendes datter Kirsten (t.h.). Men også i årene efter moderens død har familien måtte kæmpe videre. Foto: Klaus Bo

Døende mor

Sagen fulgte familien i tre år efter moderens død i 2017, og sagen sluttede først for få måneder siden, da politiet opgav sagen. Det var nemlig helt i orden at både optage i moderens hjem og bringe optagelserne videre, mener politiet.

- Mens min mor er døende, bliver jeg politianmeldt for at vise, at de mennesker, der påstår, at de kan noget, ikke har udført deres arbejde.

- Vi prøvede jo bare at passe på hende, siger Kirsten Andersen til Ekstra Bladet.

Reaktionen fra FOA kom, efter TV2 Øst gik ind i sagen og bragte nogle af lydoptagelserne. De var så graverende, at kommunen valgte at fyre to ansatte.

Familien valgte at give optagelserne videre til TV2 Øst, da der intet kom ud af at kontakte kommunen og plejecenteret. For efter et uanmeldt besøg konkluderede en kommunal rapport, at alt var, som det skulle være.

Kirsten Andersen dokumenterede også sin mors manglende pleje med billeder. For eksempel dette der viser, at Inger Lise har tisset i bukserne og ikke har fået hjælp. Privatfoto

Klap i røven

På optagelserne hører man blandt andet en plejer, der siger ’Nu vil jeg fandme ikke håbe, hun har skidt’. Mens moderen får skiftet ble af en anden ansat, kan man høre plejeren udbryde: ’Skal du snart ha' et klap i røven?’

Og i dag bugner Kirsten Andersens computer da også med billeder af kampen for moderen. Billeder og videoer af våde bukser, hævede ben og blodige sår afslører således konsekvenserne af de svigt, som over flere måneder blevet dokumenteret med de skjulte lydoptagelser fra Blomstergården.

- Jeg optog med vilje over meget lang tid, fortæller Kirsten Andersen.

- Og det viser sig, at der ikke er tale om undtagelser, men om reglen for plejen.

Kirsten Jensen dokumenterede, hvordan hendes mor blev udsat for omsorgssvigt. Det førte til fyringen af to ansatte på det plejecenter, moderen boede på. Foto: Klaus Bo

Ødelæggende for familien

Selvom hun ikke fortryder sine handlinger, erkender hun, at det kan være ødelæggende for en familie.

– Det er forfærdeligt, at familier kan blive ødelagt af det her. Nogle i familien synes måske det er for voldsomt (at lave skjulte optagelser, red.). Det er jo forskelligt, hvor meget energi og overskud man har.

– Nogle vil trække sig tilbage for at passe på sig selv og bliver så uvenner med dem, der gerne vil gøre noget mere.

Skjulte optagelser er uanset grovheden i omsorgssvigtet af de ældre aldrig i orden, mener Torben Klitmøller Hollmann fra FOA. Pr-foto