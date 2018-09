Fodbold-Danmark: Pinligt, farce, spændende, sjofelt, sørgeligt

Hvad kan være mere oplagt end at tage i Fælledparken en solrig septemberaften og opleve både børn og unge, dansk fodbolds fremtid, drøne rundt på grønsværen i drømmen om at blive landsholdsspiller.

For drengedrømmen kan gå i opfyldelse for hvem som helst i øjeblikket. Man behøver ikke være et gudsbenådet talent for at komme på landsholdet. Alle kan være med.

I hvert fald er det lykkedes en række 2. divisions-spillere og futsal-spillere, som plejer at spille indendørs med en tung død bold, at blive sendt til Slovakiet, hvor de i aften skal spille deres livs første landskamp, og drengedrømmen går i opfyldelse.

Vi har spurgt en række fodbold-, og ikke fodbold-interesserede danskere om, hvad de mener om DBU og Spillerforeningens alternative overenskomstforhandlinger, der har sat A-landsholdet på bænken.

Det er kraftedeme vildt

Foto: Kenneth Meyer

Mark Storm, 38, sælger, Sydhavnen, spiller fodbold i Fælledparken og er landstræner Åke Hareides underbo:

- Jeg har hørt, at fire eller fem spillere er udtaget fra Tarup Paarups 2. divisions-hold. Det er kraftedeme vildt.

- Hvad synes du om den her spiller-konflikt?

- Jeg synes, den er lidt trættende. Jeg har ikke rigtig taget parti. Jeg synes bare, det er synd, når der er ved at komme noget godt fokus omkring landsholdet og Åke osv. Så jeg synes det er virkelig ærgerligt, at det hele skal trækkes ned igen.

- Man bliver lidt ligeglad med dem igen. Og tænker: Så må de sejle deres egen sø og få fixet det, inden vi gider at bruge tid på dem igen.

- Du har ikke nogen, du holder lidt mere med end de andre?

- Nej. På den ene side er det en ære at spille for landsholdet, og de skal bare komme i gang og komme ud at stille op. Det kan der også være noget rigtigt i. På den anden side er man også ved at være træt af, at der må være noget galt i DBU, siden at hver gang der skal forhandles, skal der blive sådan en konflikt ud af det.

- Lige som med kvinde-landsholdet?

- Ja, lige præcis. Jeg kender punkterne og så videre i det, men hvordan det foregår inde i møderummet? Jeg tænker, at: Så dumme kan de ikke være i DBU, at der ikke er en eller anden grund til at gøre det her. For de står jo som skurkene, siger Mark Storm.

- Hvordan med Slovakiet? At de skal møde et halvt futsal-landshold?

- Det er den anden side af sagen, så burde det bare aflyses. Det er pinligt at sende det her afsted. Det er så dårlig reklame i resten af verden.

Han hilser af og til på landstræner Åke Hareide, som han er underbo til.

- Det her har jeg ikke lige noget at runde med ham, griner Mark Storm.

Overrasket

Foto: Kenneth Meyer

Lars og Line Elvang, søskende, Østerbro, København:

- Jeg er overrasket over, at Futsal-landsholdet har meldt deres ankomst, og at de er interesserede i at stille op for det rigtige landshold. Jeg er spændt på, hvordan de håndterer opgaven, når de er vant til at spille indendørs, og hvordan deres form er.

- Jeg tror generelt, jeg er spændt på, hvilke spillere der dukker op fra det futsal-landshold. Det er ikke noget, jeg er så bekendt med. Jeg tror næsten kun, jeg kan blive positivt overrasket, siger Lars Elvang om sine forventninger til resultatet.

En farce

Foto: Kenneth Meyer

Mikkel Kvanhauge og sønnen Sylvester på syv, Nørrebro, København:

- Det lyder jo som en farce. Så ser jeg ikke nogen grund til at afvikle nogen kampe, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg ved godt, det kan være på bekostning af en plads til EM. Men jeg synes, det er at tage det for langt, siger Mikkel Kvanhauge.

- Holder du med nogle af parterne?

- Jeg tror som udgangspunkt spillerne rent faktisk. Der bliver nødt til at være nogle retningslinier for, hvad der skal ske, når de optræder for et landshold. Og jeg ved godt, at man som udgangspunkt skulle gøre det af rent hjerte.

- Men lad os være ærlige og sige, at sådan hænger det ikke sammen i moderne fodbold vel, siger han.

Det bliver en meget spændende kamp

Foto: Kenneth Meyer

Mads Vedsted, tv, 20, tandplejestuderende, Nørrebro, og Anthon Thiesen, 21, personlig træner, Vesterbro:

- Jeg tror, det bliver en meget spændende kamp, det bliver en helt anden slags fodbold, vi kommer til at se, end det man er vant til at se landsholdet spille, siger Mads Vedsted.

- Det sværeste vil nok være, at det er meget individualister, fordi (futsal-spillerne red.) kan så meget teknisk godt. Som et hold vil de nok ikke kunne spille så godt sammen. Jeg vil heller ikke sige, jeg tror på dem, supplerer Anthon Thiesen.

Tager pis på Slovakiets landshold

Foto: Kenneth Meyer

Anja Pedersen, 41, teknisk tegner, Østerbro:

- Jeg synes, det er at tage pis på dem, landsholdet skal spille imod. De har jo også nogle udgifter, og jeg synes, det på en eller anden måde er uprofessionelt, at man ikke får løst sådan en konflikt. For der er altså andre hold involveret i det.

- Det svarer jo til, hvis du bliver ansat, og så siger din chef: Jamen her har du en Commodore 64 at arbejde på. Hvis jeg var den klub, og troede jeg skulle spille mod et hold på et vist niveau, og det skulle jeg så ikke. Det synes jeg ikke, man kan byde Slovakiet.

Uretfærdig kamp

Foto: Kenneth Meyer

Henrik Wanscher, 34, kommunikationsmedarbejder og Josephine Niepoort, 33, kvindelig fodboldspiller og dyrlæge, Nordhavn:

- Det virker jo uretfærdigt, at de to landshold skal spille over for hinanden. Men det kan da godt være, det går fint. Jeg ved ikke, hvordan de spiller fodbold, de danskere, der er blevet hevet ind i det her.

- Men jeg tænker, hvis jeg selv havde stået i situationen, så havde det ikke været særligt fedt at møde Slovakiet, hvis de spiller bedre, siger Josephine Niepoort, der selv har spillet på nogle highschool-hold i USA.

Sjofelt

Foto: Kenneth Meyer

Søren Damhus, 55, gymnasielærer, Nørrebro:

- Umiddelbart synes jeg, det er lidt farce-agtigt. Det er svært at forstå, de ikke kan finde et eller andet kompromis, som de kan basere de næste to kampe på.

- Det kan godt være, der er en konflikt, der er dybere, end den vi umiddelbart kender til. Det er svært for os andre at forstå. Ret meningsløst et eller andet sted. Jeg synes faktisk, det er helt til grin.

- Det svarer til 3.-4. division eller sådan noget med de spillere, der er med. Jeg tænker også, det er sjofelt over for Slovakiet.

Fuldkommen til grin

Foto: Kenneth Meyer

Rikke Frandsen, 24, Virum, studerer på IT-Universitetet og Linda Jakobsen, 24, Valby, studerer på CBS, spiller begge kvindefodbold i Fælledparken:

- Jeg synes, det er fuldkommen til grin, at DBU ikke tager imod spillernes tilbud om at forlænge den gamle aftale. Så de ikke skal ud at hente det der futsal-hold, siger Rikke Frandsen.

En af hendes venner var tirsdag på vej til Slovakiet, og det er den nye landsholdsspiller Rasmus Gaudin fra 2. division i Vanløse, der skal spille midtbane.

- Jeg havde fået at vide, jeg ikke måtte sige det, men nu så jeg, at Ekstra Bladet allerede havde den allerede. Jeg er meget stolt over ham, lyder det fra Rikke Frandsen.