Fodboldfest for flygtningebørn: - Alle kan være med

Sommer, sol og masser af fodbold.

Det stod dagen på, da Ekstra Bladets journalist onsdag formiddag var til stede ved Hastrupskolen i Køge, hvor et hav af flygtningebørn var samlet for at tage en pause fra dagligdagens almindelige strabadser og i stedet nyde en dag med leg og snacks.

- Jeg vil rigtig gerne give børnene en oplevelse, hvor de bare er børn for en dag, kan lægge hverdagen bag sig og få nogle gode minder, fortæller 22-årige Laura Juul Hansen, som er stifteren bag non-profit-organisationen Sport Creates Memories, der er arrangøren bag dagens arrangement i samarbejde med Hastrupskolen i Køge.

Sports Creates Memories opererer både i Afrika og Danmark. I Danmark har de blandt andet holdt arrangementer for børn på julemærkehjem og kræftramte børn. Foto: Emil Agerskov

Et sprog alle kan forstå

Laura Juul Hansen er selv professionel fodboldspiller og spiller til hverdag i den belgiske klub Anderlecht som angriber. For hende har sporten været en stor kilde til glæde og oplevelser igennem livet, og det vil hun nu gerne give videre til børnene.

- Fodbold kan give så meget, især hvis du er et udsat barn, der ikke har så mange ressourcer.

Og med en iver og latter, som kun legende børn kan have, er begejstringen også klar at mærke hos den blandede skare af børn, imens de løber rundt på den lidt trætte fodboldbane.

- Alle kan være med om fodbold, det er et sprog, som bliver udtrykt igennem fødderne, og som alle kan forstå uanset deres baggrund, siger hun.

Betyder alt

Af samme grund har Laura Juul Hansen også stiftet organisationen Sport Creates Memories, der til dagligt arbejder med at etablere fodboldklubber i Ghana og Kenya samt afholder fodboldarrangementer for udsatte børn i Danmark.

- Vi havde et arrangement, der blev afholdt for kræftramte børn, hvor forældrepar kom og fortalte, at de ikke havde set deres barn smile i en lang periode, men det havde han gjort til arrangementet.

Det er netop den følelse, som hun håber på at kunne give videre.

- For mig er det meget mere værd end noget, man kan købe sig til. At kunne give børn sådan en oplevelse betyder alt for mig.

Modtagerklasser er for børn, der originalt kommer fra andre lande end Danmark. Her lærer børnene at tale dansk samtidig med, at de langsomt bliver fordelt ud i almindelige klasser over en toårig periode. Foto: Emil Agerskov

Tid til leg er også vigtigt

Og det synspunkt deler 43-årige Nadja Revall, der er underviser i modtagerklassen for de ukrainske flygtningebørn ved Hastrupskolen, også.

Ifølge hende er det vigtigt for børnene få en dag, hvor de slipper for kun at sidde på skolebænken og i stedet interagerer lidt mere med hinanden på tværs af klasser.

- De får lov til at socialisere mere, end de gør normalt. Mange af dem bor ude på et hostel lidt ude for byen, hvor de godt kan ende med bare at sidde på deres værelser og ikke være sammen med andre, fordi der ikke er så mange aktiviteter efter skolen.

Et år i Danmark

Hun fortæller også, at de ukrainske børn så småt er begyndt indordne sig den danske skole og kultur efter at have gået på skolen i blot et år.

- Det er gået supergodt, de har været hurtige til at lære det danske sprog. De har stadigvæk lidt svært ved at formulere fulde sætninger, men de forstår stort set alt, hvad jeg siger i klassen.

