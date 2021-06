Fodboldkamp afbrydes af spektakulær nedrivning

Koncentrationsniveauet i de lavere fodboldrækker er ikke helt det samme, som når man ser de proffesionelle på tv eller stadion. Det er tydeligt, når man også har overværet en klassisk serie 4-kamp i Danmark.

I Rugeley i England fik en flok fodboldspilllere fra den såkaldte 'Sunday League' sig noget af et chok, der nok også havde fået den mest seriøse sportsmand til at dreje hovedet.

Uden videre advarsel og i et højt brag forsvandt fire 117 meter høje køletårne fra baggrunden af kampen, netop som et af kampens hold skulle sparke et straffespark.

Det fik mange, hvis ikke samtlige spillere, til at stoppe alt de havde gang i for at se de fire tårne styrte sammen i et højt brag fra den kontrollerede eksplosion.

Eksplosionen var kontrolleret og et led i en større nedrivning af kraftværket.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan så det ud fra fodboldbanen, men tårnene styrtede sammen. Foto: Mike Bayly/Ritzau Scanpix

Skal gøre plads til lejligheder

Køletårnene er den seneste del af kraftværket, der har måtte lade livet til fordel for 2300 nye miljøvenlige huse og lejligheder.

Det skriver Staffordshire Live.

Der var blevet lavet en nedrivningszone omkring kraftværket, der lukkede for drift i 2016, men den zone inkluderede heldigvis for de to fodboldhold ikke banen, som kampen blev spillet på.

Flere hundrede havde ifølge Mirror samlet sig på en bakke i nærheden af det 53 år gamle kulkraftværk for at se nedrivningen.

Se videoen af de fire køletårne, der pludseligt styrter sammen, i toppen af artiklen.