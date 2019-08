Føder under taxi-tur: Spild ikke på sædet!

Det gik vildt for sig, da en kvinde gik i fødsel i en taxa på vej til hospitalet i Brooklyn, New York. Assisteret af hendes kæreste og en særdeles rolig taxa-chauffør gik fødslen dog fint og umiddelbart uden de store problemer.

Der var da heller ingen fare på færde, da parret i starten af videoen kører af sted i taxaen. Ud af det blå udbryder den gravide kvinde pludseligt, at der er et barn på vej ud.

- Hun er på vej ud! Her kommer hun!

De fleste taxachauffører havde måske trådt sømmet i bund og kørt hasarderet for at nå frem til hospitalet hurtigst muligt, men denne taxachauffør valgte en anden tilgang, fødslens mirakel udspillede sig på bagsædet.

- Tryl hende frem! Spred dine ben!

- Træk vejret, mummy! siger chaufføren blandt andet i videoen, der er optaget fra taxaens overvågningskamera.

Irriterende kunde: Her får taxachauffør nok

Om det var chaufføren beroligende ord, der fik fødslen til at gå så let, er ikke til at sige. Men der var oven i købet plads til vittigheder i den dramatiske situation.

- Bare du ikke spilder på sædet, siger chaufføren.

- Gud velsigne din baby!

Du kan se hele den vilde taxa-fødsel i videofeltet over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke alle taxa-chauffører, der har lige meget tålmodiged. I London fik en chauffør nok af en irriterende kunde og kortede turen af på dramatisk vis. Se episoden her.