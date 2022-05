Fødevarepriser på flugt: Helle har købt kyllinger for at få billigere æg

Helle Christiansen og familien har købt otte kyllinger for at komme de stigende fødevarepriser til livs

Det er blevet dyrere at handle ind i supermarkederne, og det kan Helle Christiansen fra østjyske Østbirk mærke. Derfor har hun og familien taget skridtet mod at blive selvforsynende.

Det er blevet til geder, grise, kaniner og nu også små, pippende kyllinger, der på sigt skal give mad på bordet til Helle, husbonden og deres fire sammenbragte børn.

- Vi spiser i hvert fald ti æg om ugen, og det stikker jo af i forhold til priserne.

- Derfor ville vi gerne starte med tre høner og en hane, forklarer Helle Christiansen til Ekstra Bladet.

Otte kyllinger

Det gik dog hurtigt op for Helle, at kloge hoveder på Facebook ikke spåede de tre høner store chancer for overlevelse i selskab med én hane. Derfor måtte familien tænke i andre baner.

- Vi får fat i en mand i Silkeborg, som sælger kyllinger. Vi har også haft vores andre dyr, fra de var helt små, og derfor kunne vi godt gå med til det.

- Vi skulle kun have haft fire kyllinger, men da vi kommer derud, tilbyder manden at sælge seks for 200 kroner.

Da det ikke er til at se køn på kyllingerne, endte Helle med at køre fra Silkeborg med otte kyllinger til 200 kroner for at få en større chance for høns.

- Dem har vi inde i stuen i et stort kaninbur, hvor de har fået en lille 40 watts lampe, som de putter sig under. Og ellers er der varme fra stuen, forklarer hun.

Efter 14 dage rykker de ud i haven. En have som Helle beskriver som en park, da den er fem hektar med en dertilhørende sø.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Helle Christiansen og familien ser frem til at kunne få billigere æg og kød. Foto: Ernst van Norde

Lange udsigter til æg

Med otte kyllinger går der et halvt år, før de kan bidrage til en omelet eller et blødkogt æg - medmindre Helle og familien ender ud med en flok haner.

- Det skulle vi også lige tænke over, fordi prisen er høj nu. Men vi skulle have dem lige meget hvad. Vi venter gerne et halvt år.

Indtil da kan familien nyde godt af deres to slagtesvin, som ligger klar i fryseren.

- Vi endte på 30 kroner per kilo med slagtning og foder for grisene, og så ved vi, at de har haft et godt liv.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Otte kyllinger er flyttet ind i Østbirk. Foto: Ernst van Norde

Det er ikke kun Helle Christiansen og familien, der har begivet sig ud i at få billigere æg og kød på bordet. Flere gårdbutikker melder om en stigende efterspørgsel.