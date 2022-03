Fødevarepriser stiger til det højeste niveau nogensinde

Fødevarepriserne har i februar taget et massivt hop og er i gennemsnit 5,7 procent højere end for et år siden. Dermed rammer fødevarepriserne det højeste niveau nogensinde.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Finans.

Danmarks Statistik oplyser i forbindelse med de nye tal, at priserne er indsamlet i perioden mellem 7. og 15. februar - altså inden Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine.

Siden der udbrød krig i Ukraine, er der opstået panik på råvarebørsen. Det har udløst nye prisstigninger, der over den kommende tid vil kunne mærkes i fødevareindustrien, dagligvarebutikkerne og forbrugerne.

Ifølge Finans steg priserne allerede markant hurtigere end danskernes lønninger inden krigens start.

Branchedirektør Leif Nielsen fra DI Fødevarer udtaler til Finans, det prisstigningerne, vi har set indtil nu, blot er begyndelsen.

- Fødevarebranchen står i en ekstraordinær situation med historisk høj prisudvikling, udtaler han til mediet.

Årsager til de store prisstigninger kan ifølge Leif Nielsen blandt andet findes i de stigende udgifter til energi, råvarer og emballage.

