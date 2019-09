Fødevarestyrelsen advarer efter skræmmende fund

Der er fundet et kræftfremkaldende stof i vandprøver fra strand - Fødevarestyrelsen advarer nu mod fiskeri

Fødevarestyrelsen fraråder fiskeri ved den forurenede Himmark Strand. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune indførte torsdag badeforbud på en 600 meter lang strækning på stranden, og nu fraråder Fødevarestyrelsen altså at fiske i området.

Der er fundet det kræftfremkaldende stof vinylklorid i vandprøver fra havbunden ved stranden, som er foretaget af Region Syddanmark.

'Vi ved endnu ikke, om der er en risiko ved at spise fisk fra området. Derfor fraråder vi ud fra et forsigtighedsprincip, at folk fisker ved Himmark Strand,' siger kontorchef Henrik Dammand Nielsen.

Man skal dog ikke blive bange, hvis man har spist fisk fra området, da det kræver et jævnligt indtag, før det er skadeligt. Fødevarestyrelsen kigger lige nu nærmere på sagen, hvor man bagefter vil tage stilling til, om der skal tages yderligere affære.

