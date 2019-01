Fødevarestyrelsen advarer: Nøddemix tilbagekaldes

Udeklareret sulfit i nøddemix med tørrede frugter får Unifood Import A/S til at tilbagekalde produkterne Tropikal Mix og Tropemix

De to produkter Tropikal Mix og Tropemix fra Unifood Import A/S tilbagekaldes, da emballagen ikke er mærket med, at nøddemixen kan indeholde sulfit.

Lider man af allergi eller intolerance overfor allergenet sulfit, så kan risikere at opleve allergiske symptomer, hvis man indtager produkterne.

Personer, der har købt produkterne, og som lider af allergi eller intolerance overfor sulfit, frarådes at spise nøddemixen.

Produkterne kan returneres til butikken, hvor de er købt. Man kan også vælge at smide dem ud.

De to produkter er:

Silkevejen Tropikal Mix.

Nettovægt: 250 gram, 1 kilo og 2 kilo.

Bedst før datoer: alle.

Foto: FØDEVARESTYRELSEN

Unifood Tropemix.

Nettovægt: 250 gram, 1 kilo og 2 kilo.

Bedst før datoer: alle.