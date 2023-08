Fødevarestyrelsen advarer: Pas på de giftige svampe

Er du glad for at gå i skoven og plukke af de mange spændende svampe, der gror i skovbunden, kan der være god grund til at læse med her. Især hvis du også har en drøm om at lave cremet svampe-risotto af dine fund.

Svampesæsonen er lige nu på sit højeste, og imens det betyder hyggelige timer med plukning og spændende kulinariske oplevelser, bør man i høj grad også være særligt opmærksom.

I øjeblikket har Giftlinjen nemlig travlt med at besvare opkald fra svampejægere, som henvender sig med bekymringer om, om de mon har spist en giftig svamp.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse, hvori der lyder en kraftig opfordring: Tjek dine svampe grundigt, før de rammer panden og risotto-risene.

Over 650 opkald

Svampesæsonen er faldet ekstraordinært tidligt i år grundet det varme forår og den våde sommer, og for Giftlinjen betyder det, at de allerede har modtaget mere end 650 opkald fra svampejægere.

Og spiser man giftige svampe, kan man opleve alt fra ondt i maven til livstruende forgiftninger. Derfor lyder en helt konkret opfordring fra Fødevarestyrelsen, at man som minimum anskaffer sig en svampebog af nyere dato, før man spiser en svamp.

- De fleste svampe er harmløse, og en hel del er gode spisesvampe. Men nogle få svampe er direkte livsfarlige og kan give alvorlig sygdom. Én af dem er grøn fluesvamp, som er dødeligt giftig, lyder det fra kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen.

- Den skader organerne og kan til forveksling ligne posesvampen, der er en udbredt spisesvamp i Sydøstasien. Ved mildere forgiftninger slipper man med opkast og diarré.

Det kan være ganske få ting, der adskiller en giftig svamp fra en spiselig svamp, og derfor advarer Fødevarestyrelsen mod at sætte tænderne i en svamp, før man er helt og aldeles sikker på, hvad det er for en fætter, man har fat i - og at den er spiselig.