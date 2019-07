Fødevarestyrelsen efterforsker stort sygdomsudbrud

Fødevarestyrelsen fortæller, at mindst 50 personer kan være blevet syge på grund af enkelte partier kyllingekød fra et dansk kyllingeslagteri

Mindst 50 personer kan være blevet syge af campylobacter fra dansk kyllingekød. Fødevarestyrelsen oplyser, at det reelle antal kan være langt større.

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har sammen med Statens Serum Institut har de seneste måneder undersøgt sygdomsudbruddet. Fødevarestyrelsen har også folk på slagteriet for at hjælpe med at spore og standse smittekilden.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

De opfordrer samtidig folk til at være ekstra opmærksomme på madbakterier her i sommervarmen.

- I sommervarmen skal man være ekstra påpasselig, fordi mange bakterier trives fremragende i varmen. Man bør altid have en god hygiejne i køkkenet, når man tilbereder mad – også når man griller. Kyllingekød og hakket kød skal gennemsteges. Og man bør holde råt kød adskilt fra færdig mad, så kødsaft fra rå kylling ikke spredes til fx salat. Det er også vigtigt ikke at bruge den samme grill-tang til råt og færdigstegt kød, forklarer sektionsleder i Fødevarestyrelsen Annette Perge.

Symptomerne på campylobacter-forgiftning er typisk ondt i maven og diarre. Der bliver i Danmark registreret 4500 syge på grund af campylobacter, men fordi det langt fra er alle, der går til lægen, vurderer myndighederne, at det reelle antal smittede kan være op til 12 gange højere.