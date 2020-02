Fødevarestyrelsen: Farligt for børn

Lige nu går Fødevarestyrelsen viralt med et opslag om, at børn ikke må få kamillete i sutteflasken

Der er godt gang i debatten på Fødevarestyrelsens seneste opslag, hvor de skriver, at man ikke bør give børn under tre år kamillete - eller te i det hele taget.

'Kamillete kan indeholde naturlige plantegiftstoffer, som kommer fra ukrudtet i de marker, hvor kamilleteen høstes. Stofferne hedder Pyrrolizidin-alkaloider og kan særligt påvirke leveren. Andre typer te kan også indeholde koffein, som børn ikke har godt af – og så kan te hæmme små børns optag af jern.

Derfor fraråder Fødevarestyrelsen, at du giver børn under 3 år kamillete og te generelt', lyder det i opslaget, der lige nu er delt over 500 gange og har fået næsten 1000 kommentarer fra danskerne.

Det er dog ikke alle i kommentarsporet, der tager Fødevarestyrelsens ord for helt gode varer.

'Ja det er ufatteligt, at befolkningstallet kan stige med alt det kamillete, vi fik som barn', skriver en kvinde til opslaget.

'Hold nu op utroligt vi der har fået det som barn i det hele taget er i live og ikke fejler noget', skriver en anden.

'Hold nu, jeg fejler ikke noget og fik da kamille te da jeg var lille. Alt med måde, men hold nu med at skrue det mere op altså, alle os fra 90'erne og før skulle alle sammen være døde eller fejle alt muligt fis hvis alt hvad der bliver skrevet i dag skulle være så slemt', lyder det fra en tredje.