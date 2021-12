Fødevarestyrelsen finder 230 ulovlige mink

230 ulovlige mink blev onsdag opdaget på en minkfarm ved Løvel i Viborg Kommune.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fundet blev gjort, efter at styrelsen modtog et anonymt tip i forbindelse med håndteringen af et udbrud af fugleinfluenza i Midtjylland.

Foruden de 230 mink blev der også fundet omkring 60 ræve, som ulovligt blev holdt i bure.

Sket før

Ejeren af minkfarmen vil blive politianmeldt, og de 230 mink vil senere i dag blive aflivet. Derudover vil ejeren blive påbudt enten at aflive eller give de 60 ræve væk til eksempelvis zoologiske haver.

Onsdag i sidste uge fandt Fødevarestyrelsen ligeledes 126 ulovlige mink på en farm ved Thyholm. Også her blev ejeren politianmeldt og dyrene aflivet.

Det har været ulovligt at holde flere end fem mink i Danmark siden 29. december 2020. Det har ligeledes siden 2017 været ulovligt at holde ræve i bure.