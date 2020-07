Fødevarestyrelsen finder corona på tredje minkfarm

Fødevarestyrelsen har fundet coronavirus hos mere end halvdelen af minkene i endnu en nordjysk minkbesætning.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang, Fødevarestyrelsen konstaterer smitte med coronavirus hos en minkbesætning i Nordjylland.

Fødevarestyrelsen oplyser, at minkfarmen ligger i et område, der har været ramt af en 'virusstamme'. Den har allerede ført til aflivningen af de to andre minkbesætninger, der tidligere er fundet.

Også den tredje minkbesætning skal aflives. Det forventes at ske fredag.

Fødevarestyrelsen er gået i gang med en national screening for coronavirus på minkfarme. Ingen af de tre besætninger indgår dog i screeningen.