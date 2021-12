Fødevarestyrelsen finder ulovlige mink

Syv minkfarme i Vestjylland har onsdag morgen fået uanmeldt besøg af politiet og Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.

På én af farmene blev der fundet levende mink.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Besøgene skete ifølge styrelsen på baggrund af et anonymt tip, og der var altså på en af farmene noget om snakken, idet man her fandt 126 levende mink. Ifølge loven, der blev indført sidste år, er det ikke tilladt at have mink, medmindre der er tale om et hobbyhold på maksimalt fem mink.

De 126 mink blev i forbindelse med besøget aflivet af Fødevarestyrelsens dyrlæger ved hjælp af en indsprøjtning.

- Minkene, som vi fandt i dag, blev alle holdt i almindelige minkbure. Det er derfor vores vurdering, at minkene blev holdt med henblik på erhvervsmæssig opdræt og dermed ulovligt. Derfor er sagen nu overdraget til politiet for nærmere efterforskning, siger chefen for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose, i en presssemeddelelse.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til dagens aktion, da den bliver efterforsket af politiet.

Foregik i god ro og orden

Christian Toftemark, der er vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har deltaget i morgenens aktion. Han oplyser, at alle syv farme ligger på Thyholm, og at det er en enkelt person, der var i søgelyset for anmeldelsen.

- Vi bidrog med vores tilstedeværesle, mens Fødevarestyrelsen arbejdede på stedet. Det er deres fagområde, så det er dem, der har ansvaret for den del derude, siger Christian Toftemark til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at alt foregik i god ro og orden, og at der ikke var nogen, der modsatte sig politiets eller Fødevarestyrelsens tilstedeværelse.

Indehaveren af minkfarmene er endnu ikke formelt blevet sigtet i sagen, da politiet afventer Fødevarestyrelsens politianmeldelse.