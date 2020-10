Fødevarestyrelsen: Hold øje med døde fugle i naturen

Udbrud af fugleinfluenza i Rusland får nu Fødevarestyrelsen til at komme med en opfordring til danskerne

- Det værste der kan ske er, at smitten kommer ind i både små og store fjerkræsbesætninger.

- Hvis det kommer ind i sådan nogle store besætninger, så stopper eksporten. Så siger landene uden for EU, 'I har fugleinfluenza, så vil vi ikke købe kød fra jer i en periode'.

Så kontant er meldingen fra kontorchef i Fødevarestyrelsen Camilla Brasch Andersen.

I Rusland og Kasakhstan er der fundet fugleinfluenza, og på grund af efterårets fugletræk risikerer smitten at komme til Danmark.

Fugleinfluenza ser ud til at sprede sig i Europa

Vask jeres sko

Selvom der ikke er fundet fugleinfluenza i Danmark, får risikoen nu Fødevarestyrelsen til at bede danskerne om at være opmærksomme.

Vilde fugle kan falde døde om i naturen. Derfra kan smitten sprede sig ind i eksempelvis hønsegårde og besætninger.

- Derfor vil vi gerne, at folk der har høns i baghaven husker at vaske deres støvler, inden de tager smitten med ind i deres hønsegård.

Det er også vigtigt, at eksempelvis jægere husker at vaske udstyr og overtøj, ligesom at personer, der arbejder på fuglebesætninger også husker hygiejnen.

- Lige nu vil man nok finde fuglene hist og pist i naturen. Vi er jo ikke alle vegne, og derfor vil vi rigtig gerne have hjælp fra folk, siger Camilla Brasch Andersen.

Hjælpen kan eksempelvis være, at man indrapporterer det til Fødevarestyrelsen, hvis man finder en død fugl på en gåtur i skoven.

Mystik på dansk ø: Døde fugle overalt

Ikke farlig for mennesker

I øjeblikket tales der meget om coronavirus, der både smitter mennesker og mink. Tidligere har Danmark også været ramt af svineinfluenza, som mennesker også kunne blive syge af.

Men fugleinfluenzaen er anderledes:

- Vi kender den her fugleinfluenza, der hedder H5N8, og vi ved, at den som udgangspunkt ikke går på mennesker. Den er ikke farlig for mennesker.

Alligevel har alle grund til at være opmærksom, mener Camilla Brasch Andersen:

- Influenzavirus muterer, og grunden til, at man går så hårdt ind på fugle er, at de ikke skal mutere og danne en eller anden form, der så går på mennesker.

Fugleinfluenza på dansk gård: 3000 ænder aflives

Slår dem ihjel

I øjeblikket er det derfor de økonomiske konsekvenser, der udgør den største risiko ved fugleinfluenza.

Når eksporten stopper, kræver det nemlig meget arbejde at få den op at køre igen:

- Vi slår jo besætninger ihjel, hvis de ikke alle er døde af sig selv.

- Og så kan vi begynde at forhandle nogle internationale aftaler, men så går der i hvert fald mindst tre måneder, inden vi åbner igen. Så det koster kroner og ører for dansk erhvervsliv, siger Camilla Brasch Andersen.

Hun slutter af med en opfordring:

- Det vi gerne vil er, at alle holder øje, hvis de er ude at gå en tur.

- Og dem, der har de store besætninger, har mange penge ude, men hvis du har fem høns i haven, skal du også huske at være sikker på, at du ikke tager smitten med ind i hønsegården.

Fugleinfluenza i Danmark: 7000 høns skal aflives