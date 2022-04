Fødevarestyrelsen: Kinder-katastrofe vil få konsekvenser

Listen med sundhedsskadelig Kinder-chokolade bliver længere og længere. Det skaber usikkerhed, hvilket Kinder-ejer vil komme til at bøde for ifølge Fødevarestyrelsen

Det er tredje gang Fødevarestyrelsen opdaterer listen over Kinder-chokolade, der udgør en salmonella-risiko. Og det er langt fra standard-procedure hos styrelsen.

- Det er ikke normalt, at man opdaterer lister på denne måde. Vi forventer, at de er komplette fra start, forklarer Nikolas Hove, der er beredskabschef hos Fødevarestyrelsen, til Ekstra Bladet.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen gerne ser, at den pågældende liste ligger klar samme dag, som producenten opdager problemet - og ikke flere dage efter, som er tilfældet med Kinder-produkterne.

Belgisk ansvar

De tilbagekaldte Kinder-produkter, som udgør en sundhedsrisiko, stammer fra én af Ferrero-fabrik i Belgien. Derfor kan Fødevarestyrelsen gribe direkte ind over for virksomheden.

- Hvis det havde været en dansk fabrik, hvor der ikke var styr på sporbarheden, ville vi sende folk afsted og sørge for at indhente oplysninger fra stedet, siger beredskabschef Nikolas Hove.

Kan Fødevarestyrelsen ikke trække alle Kinder-produkter tilbage for en sikkerheds skyld?

- Det er ikke alt Kinder-chokolade, som udgør en sundhedsrisiko. Det er den enkelte virksomheds ansvar at sørge for, at der er styr på det.

Bøde til Ferrero

Selvom Fødevarestyrelsen ikke kan sende deres utilfredshed over håndteringen af Kinder-tilbagetrækningerne til Ferrero i Belgien, kan de stadig gøre deres i Danmark.

- Fødevarestyrelsen kan kun sanktionere i Danmark, derfor kan vi ikke give en bøde til fabrikken i Belgien, men Ferrero i Danmark kan se frem til en sanktionering. Hvordan den vil komme til at se ud, er noget vores folk arbejder på i øjeblikket, fortæller Nikolas Hove fra styrelsen.

8. april var der 150 bekræftede tilfælde med salmonella i Europa, som regnes med at være forbundet til Kinder-chokoladen fra Belgien. Dem, der har været hårdest ramt, er børn under ti år.