Fødselsdagsfest gik helt galt: Måtte betale 3,1 millioner

Hvis en person beder om ikke at blive fejret på sin fødselsdag, kan det måske være en meget god idé rent faktisk at lytte.

Det har arbejdsgiveren ved et laboratorium i Covington i USA måttet sande, efter at arbejdspladsen Gravity Diagnostics ved retten i denne uge blev pålagt at betale 3,1 millioner kroner i erstatning til en af sine ansatte.

De havde nemlig holdt en fødselsdagsfest for ham i august 2019, selvom han udtrykkeligt havde frabedt sig at blive fejret, skriver flere medier, herunder lokalmediet Lexington Herald-Leader.

Angstanfald

Grunden til, at manden ikke ønskede en fødselsdagsfejring på sin arbejdsplads, var, at han lider af angst.

Det betyder, at han kan opleve at få angstanfald i stressede situationer samt i situationer, hvor han er midtpunkt, fremgår det af retsdokumenter i sagen.

Dette havde manden da også oplyst til sin nærmeste chef i dagene op til sin fødselsdag.

Og da fejringen, som blev afholdt i frokostpausen, gik i gang, fik manden så et angstanfald og måtte flygte fra arbejdspladsen og ud i sin bil, hvor han blev resten af frokostpausen.

Gik galt igen

Dagen efter den uheldige episode blev manden kaldt ind til et møde med to af sine chefer.

Ifølge retsdokumenterne blev han her konfronteret og kritiseret for sin reaktion på fødselsdagsfejringen.

Konfrontationen førte til, at manden fik endnu et angstanfald og blev sendt hjem fra arbejde i to dage.

Fire dage senere modtog han en mail, hvor der stod, at han blev fyret på grund af 'hændelserne i sidste uge'.

De gjorde hvad de skulle

Virksomhedens stifter, Julie Brazil, har udtalt om sagen, at det var de andre ansatte, der var de rigtige ofre:

- Mine ansatte nedskalerede situationen ved at få klageren ud af bygningen så hurtigt som muligt, mens de også fratog ham adgang til bygningen, orienterede mig om situationen og sendte sikkerhedsmeldinger ud for at sikre, at han ikke kunne komme ind igen.

- De gjorde, nøjagtig hvad de skulle gøre. Som en arbejdsgiver, der sætter vores ansattes sikkerhed først, har vi en nultolerance-politik over for vold, og vi står ved beslutningen om at afskedige klageren for at have brudt den.

Men mandens advokat - og nu altså også retten - er uenige i den udlægning:

- Få mennesker ved, hvor meget mod det har krævet for ham at tage denne sag op i retssystemet. Jeg tror, at han var så glad og lettet over, at juryens anerkendte, at han ikke var en eller anden voldelig og ondsindet person, og at det ikke var okay for Gravity Diagnostics at antage, at han var det, uden grund, siger advokaten Tony Bucher.