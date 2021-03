Født i den forkerte krop: Turde ikke sige det til nogen

Foto: Institut for Menneskerettigheder

Morten Emmerik Wøldike er sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med køn og ligestilling.

Han fortæller, at instituttet støtter forslaget om at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte.

- Det kan løse et problem, som disse børn og unge oplever som rigtig hårdt, på en forholdsvis enkel måde. Det kan godt være, at det er en mindre administrativ ting, men erfaringen er, at det har en stor betydning for barnet og familien og den måde de bliver mødt på og set på i hverdagslivet.

- I mødet med skole, fritidsliv og myndigheder er det opslidende hele tiden at skulle forklare, at man er den man er, selv om ens papirer siger noget andet, fortæller Morten Emmerik Wøldike.

Han peger på, at forskning på området viser, at børn allerede før teenageårene ofte har en helt fast opfattelse af deres kønsidentitet.

- Der er naturligvis et hensyn at tage i forhold til at beskytte børn mod at tage store beslutninger, før de er parate til det. Men det er jo allerede sådan i dag, at børn og unge under 18 år kan blive henvist til kønsmodificerende medicinsk behandling i sygehusvæsenet.

Desuden er det meget begrænset, hvad det vil få af negative konsekvenser at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte, mener Morten Emmerik Wøldike.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ændring af et cpr-nummer ikke er irreversibelt. Det kan laves om igen, skulle man fortryde. Det er en mindre administrativ ting, som gør en stor forskel for den enkelte, siger han.

Han kan derfor ikke se noget problem i at ændre loven.

- Der er tale om en lille gruppe, der har et stort ønske, fordi det giver dem udfordringer i hverdagen. Det handler om at give barnet en ro til og mulighed for at leve, som det gerne vil og ser sig selv, siger Morten Emmerik Wøldike.