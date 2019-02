Født med hjertet ude på kroppen: Nu er der godt nyt

Det britiske par Naomi Findlay og Dean Wilkins nåede ikke at nyde deres graviditet ret længe, før glæden blev erstattet med bekymring.

En scanning i niende uge viste, at deres kommende babys hjerte var begyndt at vokse uden på kroppen. En ekstremt sjælden sygdom ved navn ectopia cordis.

Lægerne gav parrets baby ti procents chance for at overleve, men Naomi og Dean troede på miraklet, og 22. november 2017 kom Vanellope Hope til verden ved kejsersnit.

Få minutter efter sin fødsel blev Vanellope lagt i en steril plastikpose for at holde hendes hjerte fugtigt og reducere risikoen for en infektion. Foto: Leicester hospitals charity

I denne uge sluttede 14 måneders kamp, i løbet af hvilke Vanellope har gennemgået tre operationer for at få sit hjerte tilbage i kroppen. Torsdag kunne familien endelig forlade Nottingham's Queen's Medical Centre.

Det skriver BBC.

Vanellopes mor, Naomi, kalder det en enorm lettelse endelig at kunne få sin datter hjem, selvom det også er lidt overvældende for hende og Dean.

- Det er spændende, men det er også skræmmende på samme tid. Det har været en lang, emotionel rejse, fortæller Naomi til BBC.

Naomi og Dean har enkelte gange haft Vanellope med hjemme, men det har kun været små besøg, inden de har vendt snuden tilbage til hospitalet. Foto: BEN BIRCHALL

Hun og Dean kommer ikke til at være helt alene om at passe deres datter. Ifølge Naomi 'er det ikke ovre endnu', og derfor skal deres datter stadig overvåges dag og nat. Og det er om natten, at de vil få hjælp udefra til at holde øje med Vanellopes helbred.

- Der er stadig meget, hun skal igennem endnu, men nu kommer hun hjem, og det er det første skridt, siger Dean Wilkins til BBC.

Vanellopes hjerte er i dag dækket med hendes egen hud efter tre operationer. Foto: Leicester hospitals charity

Frances Bu'Lock, der er en del af det hold, der har hjulpet til med at pleje Vanellope, fortæller, at babyen på et senere tidspunkt får behov for noget, der kan forstærke hendes brystkasse og gøre hendes tilstand mere stabil.

- Vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske med hende (Vanellope, red.), for ingen har nogensinde behandlet denne patienttype før. Derfor kommer vi til at holde øje med hendes udvikling, siger Frances Bu'Lock til BBC.

