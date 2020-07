Født med mors spiral i hånden

En fødsel i Vietnam har vakt overraskende stor interesse.

Det sker, efter læger ved hospitalet i den nordøstlige millionby Hai Phong City på sociale medier kunne fremvise et billede af en nyfødt, der havde taget moderens spiral med sig i hånden. Det skriver VN Express, og nyheden er også nået til Norge.

Præventionsmidlet havde øjensynligt svigtet, siden den 34-årige kvinde to år inden havde fået det indsat. Fem uger inde i graviditeten blev det opdaget, at et foster havde dannet sig på nøjagtig samme placering som plastikstaven, der skulle have forhindret det.



Kan gå galt

Det var Tran Viet Phuong, overlæge på hospitalets fødeafdeling, der var fotografen bag billedet, der senere skulle modtage mange tusinders Facebook-brugeres opmærksomhed.

- Efter fødslen tænkte jeg, det var interessant, at han holdt spiralen, så jeg tog et billede af det. Jeg havde aldrig troet, det ville få så meget opmærksomhed, uddybede doktoren om sin beslutning.

Han forklarede også, at en spiral kan miste sin effekt, hvis det bliver forrykket. Som der altså er en chance for er sket i det her tilfælde. Noget er i hvert fald gået galt.

Drengen var ellers velskabt og vejede 3,2 kg. Han bliver tredje barn i børneflokken derhjemme.

Faktisk er det ikke første gang, det er sket. Se med herunder.

