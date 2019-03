Født som mand: Nu vil hun være Miss Norge

27. juli i år skal årets Miss Norge kåres. Og i år bliver det særlig interessant. Blandt semifinalisterne er nemlig den 26-årige Eirin Grinde Tunheim, der kom til Norge fra Thailand som 13-årig. Hun blev nemlig født som en dreng. Den smukke Eirin Grinde Tunheim gik i Thailand under navnet Grin Tuai-Tun, da hun i 2006 flyttede til Norge sammen med sin mor, sin stedfar og sin storesøster og storebror.

Bag Eirins smukke ydre gemmer der sig også en hårdtarbejdende seriøs kvinde, der bor i den norske by Tromsø, hvor hun studerer til tandlæge. Og når tandlægestudiet er færdigt, har Eirin tænkt sig at begynde på en bachelor i civiløkonomi.

Til Ekstra Bladet fortæller Eirin Grinde Tunheim, at hun er ekstremt lykkelig for at deltage i Miss Norge:

- Det er en stor glæde for mig. Men på de sociale medier har jeg også modtaget mange ondskabsfulde beskeder. Det tager jeg mig dog ikke så meget af. Jeg vil kæmpe for diversitet og for den slags personer, som jeg selv er, fortæller Eirin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er Eirin fotograferet i Thailand, mens han var 11 år gammel og endnu ikke havde fået foretaget sin kønsskifteoperation, der gjorde ham til en kvinde. (Foto: Privatfoto)

- Hvornår begyndte du egentlig at ønske, at du kunne være en kvinde?

- Det startede helt tilbage, da jeg var omkring tre år gammel, mens vi boede i Thailand. Jeg har næsten altid følt mig som en kvinde.

I Thailand var reaktionerne mod Eirins feminine udstråling ikke så voldsomme, som hun oplevede det, da hun kom til Norge som 13-årig.

- I Thailand var det i min generation blevet mere normalt, at der var nogle drenge, der ønskede at blive piger og levede som piger. I generationen før var det dog ikke så accepteret, fortæller Eirin til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Da jeg kom til Norge som 13-årig, blev det hele meget anderledes. De første tre måneder viste jeg ikke, at jeg følte mig som en pige. Men så begyndte jeg at møde op i skolen iført makeup. Og så spurgte drengene i klassen, om jeg var homoseksuel, og så svarede jeg: ' ja.' Og efter det blev jeg stort set mobbet hver eneste dag i skolen af både drenge og af piger.

Her stråler Eirin i en imponerende rød kjole. Foto: Tina Bergersen/www.tinabergersen.com

- Men jeg var faktisk også meget heldig, fordi jeg var god til alle fag i skolen. Og det fokuserede folk på i stedet for at fokusere på, at jeg ville være en pige i stedet for en dreng, fortæller Eirin og fortæller, at hun efter tre år i Sverige næsten fuldstændigt lignede en pige, selv om hun endnu ikke havde fået foretaget sin kønsskifteoperation, der blev lavet i 2011.

Eirin er også stolt over, at hun har fået et kvindeligt personnummer i Norge. Det er medvirkende til, at hun nu føler sig 100 procent som kvinde.

- Efter min kønsskifteoperation arbejdede jeg målrettet et helt år på at få et norsk statsborgerskab. Og da jeg havde fået det, kunne jeg endelig få et kvindeligt personnummer, fortæller Eirin. I Norge er det sådan, at kvinders personnumre ender på et lige tal, mens mænds ender på et ulige tal lige som i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eirn er her fotograferet i profil. Foto Tina Bergersen / www.tinabergersen.com

- Hvordan tror du, at dine chancer er for at vinde skønhedskonkurrencen Miss Norge?

- Jeg vil selvfølgelig gerne vinde konkurrencen. Men ikke udelukkende for at blive Miss Norge. Men fordi jeg gerne vil kæmpe for frihed. Jeg vil kæmpe for friheden til at bestemme dit eget køn og for friheden til at være dig selv samt elske dem, som du ønsker at elske, fortæller Eirin til Ekstra Bladet.