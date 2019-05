Fødte seks børn på under 10 minutter: Nu viser hun dem frem

For første gang siden Thelma Chiaka blev mor til sekslinger på vild rekordtid, viser hun billeder af børnene frem til offentligheden

For to måneder siden slog Thelma Chiaka fra Texas odds 1:4,7 milliarder, da hun blev mor til sekslinger.

Men som om det ikke var usædvanligt nok, så gjorde hun det på kun ni minutter.

Samme dag delte hospitalet et billede af moren sammen med tre af hospitalets læger. Her fortalte de om den meget sjældne fødsel, og oplyste blandt andet, at alle seks børn vejede mellem 800 og 1300 gram.

I forbindelse med Mors Dag viser den nybagte mor nu stolt sine seks børn - to piger og fire drenge - frem for offentligheden.

Thelma Chiaka har fejret sin første Mors Dag som nybagt mor til sekslinger. De ankom med ni minutters mellemrum. Foto: KTRK

Det skriver blandt andre ABC.

Babyerne har fået navnene Zuriel, Zina, Kamsi, Kaeto, Kachi og Kaobi.

Lægerne roste den texanske mor for at bevare smilet og optimismen i de ni minutter, det tog hende at føde seks børn. Foto: KTRK

Historien om sekslingernes lynfødsel gik verden rundt i marts. Zuriel er siden blevet udskrevet, og de fem andre forventes at kunne komme hjem i løbet af de næste par uger.

- Jeg føler mig velsignet ved at have fået så smukke børn. Mors Dag har været en dejlig oplevelse for mig, siger Thelma Chiaka til ABC.

Her ses alle seks babyer, der nu er to måneder gamle. Fra venstre: Zuriel, Zina, Kamsi, Kaeto, Kachi og Kaobi. Foto: KTRK

- Jeg har altid glædet mig til at blive gravid, så da det skete, omfavnede jeg det med al den kærlighed, jeg har, fortsætter hun.

Nu glæder hun sig bare til at få sin nybagte, store familie hjem.