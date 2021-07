Føj, det bliver varmt

Kjær, Poulsen og Co. kan godt gå i gang med at fylde på vandtanken, for når de løber på banen i aften bliver det til et vejr, hvor de fleste hellere ville sidde stille med noget koldt i hånden.

Over for Ekstra Bladet siger Lars Henriksen, vagtchef, DMI:

- Det bliver mega varmt.

'Tikkende bombe' i Danmark

Og ganske rigtigt. I Danmark løber de danske drenge på banen klokken 18, lokalt er klokken 20, og temperaturen vil ligge omkring 30 grader, og luftfugtigheden ventes at ligge op mod 50 procent.

Der er risiko for skybrud i de nord og nordøstelige dele af Danmark. Foto: DMI

- Der er omkring 30 grader, ikke meget vind og enormt fugtig, siger vagtchefen.

I Danmark risikerer fugten dog også at ramme hårdt. For DMI har udsendt varsel om skybrud og torden sidst på eftermiddagen. Varslet dækker de nord og nordøstlige dele af Danmark.

'Atmosfæren over og omkring Danmark er i disse dage noget af en "tikkende bombe". Kombinationen af fugtig luft og varme er guf når det kommer til dannelse af kraftige regn- og tordenbyger, og det er lige netop de to faktorer der er til stede i dag,' skriver DMI i varslet.

Vagtchefen uddyber:

- Aarhus går nok fri, men Aalborg-området risikerer at få kraftig regn. Det samme gælder København og Nordsjælland, siger Lars Henriksen.

Det er dog - heldigvis - stadig meget usikkert, om det bliver så vådt som frygtet.

- Måske sker der slet ikke noget. Det kan også være, at bygerne ikke kan få den power, som det kan se ud lige nu, siger han.

Temperaturerne vil i områderne med risiko for kraftig regn ligge omkring 20-25 grader, mens resten af landet ligger på mellem 15-20 grader.

- Kan det blæse skyerne væk, hvis hele Danmark fejrer sejren?

- Hvis Danmark vinder, vil det nok lune uanset hvad, griner vagtchefen.