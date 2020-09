Føj, hvor her stinker!

Værste lugt i 26 år

Elin Tougård betaler gerne prisen for at kunne bo og løbe tæt på naturen - men denne gang er lugten godt nok usædvanlig markant, siger hun. Foto: Jonas Olufson

- Jeg har boet her i 26 år, og det har altid lugtet lidt landligt i perioder. Men det her er godt nok mere markant, end vi har været vant til. Det lugter meget skarpt. Til gengæld har jeg jo glæden ved at leve på kanten til landet, hvor jeg kan nyde og bruge naturen, så det tager jeg med, siger Elin Tougård, der bor i Farum Nord tæt på marken.

- Er det værre, fordi stanken kommer fra mennesker?

- Nej. Jeg er sygeplejerske, så jeg er vant til det. Men jeg må alligevel indrømme, at da jeg kom ud på mit arbejde på Herlev hospital i går og åbnede mit skab, så hang min cykeltrøje der og udsendte en noget ... stram lugt. Det var nu ikke så rart.

Selv katten stinker

- Man får lyst til at flygte, siger Karen. Hun bor i et boligkvarter i Farum Nord, der i flere døgn har været særlig ramt af lugten fra menneskeurin og fæces. Foto: Jonas Olufson

Det gør mig ked af det

- Vi har i de sidste to døgn været meget plagede af stanken, der vælter ned over Fuglsang Park i Farum, hvor jeg og min familie bor. Det lugter forfærdeligt - som INDE i en grisestald. Selv vores kat stinker af det. Det vasketøj, jeg havde hængt til tørre udenfor, måtte jeg tage ned og vaske igen. Lugten hænger i håret og i tøjet. Vinduer og døre er vi nødt til at holde lukkede. I det hele taget føles det bare helt forkert, yderst ubehagelig og faktisk giftigt at leve i. Jeg håber virkelig, der er noget, der gør noget ved det her, for det er så kvalmende, at man bare har lyst til at flygte fra området.

- Vi har brug for en dialog om det her. Byslam hører slet ikke hjemme her i bynært område. Det er respektløst over for mennesker, der bor her, siger Leif Konradi. Foto: Jonas Olufson

- Det, der er kørt ud på markerne her, er ikke gylle, det er slam fra rensningsanlægget, hvilket er noget helt andet.

- Slammet lugter som døde dyr, der er gået i forrådnelse. Det er helt urimeligt og det er en helt forfærdelig at leve i, siger Leif Konradi, der driver stutteri tæt på de omtalte marker.

- De fleste ved godt, at det er nødvendigt at køre gylle ud, men som landmand plejer man at gøre det med stort hensyn og respekt for sine medmennesker. Jeg er selv tidligere landmand, og det her gør mig ked af det, fordi det er ganske forfærdeligt at opleve, at der bliver drevet landbrug med så lidt respekt for de mennesker, der bor i området. En god landmand ville advare sine naboer om, hvornår man kører gyllen ud - og gøre det med stort hensyn til, om det er weekend, en festdag - eller sørge for at gøre det, når folk er på arbejde.

- Det er vigtigt, at vi har en god dialog om det her, for jeg synes ikke, at det her byslam hører hjemme her. Slet ikke! Der findes masser af steder, man kan køre det ud, hvor man kun generer ganske få mennesker. Men det kan ikke være rigtigt, at det er os naboer, der skal tage det her op - det burde myndighederne gøre. De burde simpelthen gøre det ulovligt at køre slam ud i bynære områder, siger han.