Føler sig coronachikaneret af kommune

71-årige Indius Pedersen følte sig presset til at møde op til genoptræning efter hjerteoperation, men bliver nu væk, fordi han mener, at forsamlingsforbuddet ikke respekteres af Ikast-Brande Kommune

Som diabetiker og med en hjerteoperation i bagagen fra august i fjor ved Indius Pedersen kun alt for godt, at han tilhører en skrøbelig gruppe, hvis han skulle være så uheldig at blive smittet med covid-19.

Derfor har han nu indstillet sin ellers vigtige genoptræning på et hold med andre ældre fra Ikast-Brande Kommune, fordi de to ugentlige træninger flere gange er blevet gennemført med flere end ti deltagere.

- Jeg vil selvfølgelig gerne leve, så længe jeg kan, og så vil jeg ikke udsætte mig selv for den unødige risiko, det vil være at møde op til genoptræning med flere end ti personer i et træningslokale, siger Indius Pedersen til Ekstra Bladet.

Indius Pedersen er udmærket klar over, at genoptræning er vigtig efter hans hjerteoperation i august i fjor, men han vil ikke risikere at blive smittet med covid-19.

Den 71-årige pensionist fra landsbyen Klovborg 25 kilometer vest for Horsens har også skrevet til borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V), om sagen, men han har endnu ikke modtaget et svar.

- Op til jul ringede en af fysioterapeuterne fra kommunen og sagde klart til mig, at hvis jeg ikke mødte op, kunne jeg ikke fortsætte min genoptræning. Det gentog sig mandag efter nytår, og jeg opfatter det både som uansvarligt og som chikane mod min person, fordi kommunen forsøger at presse mig til at komme til en aktivitet, hvor jeg er utryg, forklarer Indius Pedersen.

Pres på syge, ældre mennesker

Han understreger, at han ikke er ude på at kritisere dem, der står for genoptræningen, eller selve aktiviteten, som han godt ved er vigtig for en person som ham.

- Genoptræningen i sig selv er vigtig, og trænerne gør et fint og perfekt stykke arbejde, men det ændrer ikke ved, at jeg nu to gange har fået at vide, at hvis jeg ikke møder op, kan jeg ikke længere være med. Der har ikke været nogen lydhørhed over for mine forklaringer om, at jeg ikke vil udsætte mig selv for unødig risiko ved samtidig at bryde forsamlingsforbuddet på ti personer, siger Indius Pedersen.



- Men kan du ikke godt forstå, at det for kommunen er et vigtigt tilbud til personer som dig, som de prioriterer at få gennemført?

- Jo, det kan jeg godt, men det er ikke rimeligt, at de lægger dette pres på mig i en situation, hvor de selv optræder uansvarligt. På den måde tvinger de syge, ældre mennesker til at være tæt sammen mod deres vilje og i flere tilfælde i direkte strid med myndighedernes restriktioner.

Kommune: Der kan opstå dilemma

Borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V), henviser til forvaltningschefen på området, Karen Heebøll.

Hun har undersøgt sagen, og hun afviser, at kommunens genoptræning, der inkluderer Indius Pedersen, har været forbundet med overtrædelser af forsamlingsforbuddet på maksimum ti personer.

- Vi overholder de retningslinier, vi skal, og det vil sige, at når nogen genoptræner i vores regi, er det ud fra de afstandskrav, der er, og dermed hvor mange, der kan være i lokalet, inklusiv de fysioterapeuter, der styrer træningen, siger Karen Heebøll.

- Men vil du dermed sige, at den pågældende borger overdriver med sin reaktion?

- Jeg kan bare gentage, at vi har styr på at overholde retningslinierne, og hvis borgerne ikke føler sig trygge i det, er det selvfølgelig svært. Der kan opstå dilemmaer, hvor borgere alligevel føler sig utrygge, og det er selvfølgelig beklageligt, men vi har også at gøre med en ret speciel situation, siger Karen Heebøll med henvisning til coronarestriktionerne.