Føler sig krænket af kendis-præst: Han var upassende og respektløs

I forbindelse med bisættelsen af en yngre kvinde oplevede de nærmeste efterladte, at kendis-præsten Flemming Pless opførte sig grænseoverskridende, upassende og selviscenesættende. Nu har de klaget over ham

'En præst, der mest af alt var optaget af sig selv og sin egen performance'. Som 'på alle måder virkede stødende og upassende', og som opførte sig 'respektløst' og 'uden indlevelse'.

Sådan skriver de efterladte til en afdød 44-årig kvinde, der i april 2018 døde efter et opslidende kræftforløb, om præst Flemming Pless i en klage, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

'Hvor vi før har oplevet, at kirken kan rumme de store, svære og uforståelige overgange her i livet, følte vi os mest af alt konfronteret med ugenerøsitet og egocentrisk selvdyrkelse,' står der i familiens klage over Flemming Pless. En klage, som biskop Peter Skov-Jakobsen har læst og svaret på, men altså ikke har reageret yderligere på. Foto: Henning Hjorth

Tæt på at aflyse

Flemming Pless skulle forestå kvindens bisættelse fra Christians Kirke på Christianshavn i København, men allerede da de efterladte mødte Pless dagen forinden, kunne de mærke, at 'den var helt gal', som den afdødes lillesøster forklarer til Ekstra Bladet.

'Desværre formåede han ikke at bibringe os den trøst eller indlevelse, man kunne forvente ved en sådan samtale. Tværtimod oplevede vi samtalen som så respektløs, at vi overvejede at aflyse bisættelsen dagen efter - simpelthen fordi vi ikke havde lyst til, at Pless skulle forestå den,' står der i klagen, som den afdødes mor, lillesøster og 18-årige datter er underskrivere på.

Uddrag fra familiens klage over Flemming Pless. Privatfoto

Ødelagde sorgprocessen

'Vi havde egentlig ikke de store forventninger til samtalen - ud over et minimum af indlevelse i vores sorg. Desværre var det ikke det, vi blev mødt med.'

- Det var ødelæggende for vores sorg og sorgproces, at han var så upassende. Man opfatter det ikke lige med det samme, fordi man er lammet af sorg. Det kommer først lidt efter - og så går det op for én, hvor vildt krænkende en oplevelse det har været, uddyber søsteren.

Det er dog den samme biskop, nemlig Peter Skov-Jakobsen, der har modtaget klagerne over begge præster og tilsyneladende har arkiveret dem lodret uden den store konsekvens.

'Kan ikke være de eneste'

Hvor mange klager Flemming Pless eller den anden præst har, er svært at sætte nøjagtigt tal på, da det ikke er muligt at få indsigt i.

- Han udviste en så stor naturlighed omkring sin krænkende adfærd, at det umuligt kan være første gang, han har gjort det. Og vi kan ikke være de eneste, der har fundet hans usmagelige adfærd så grænseoverskridende, at vi er de eneste, der har klaget, siger den efterladte lillesøster skråsikkert.

Sognepræst Flemming Pless har svaret på familiens klage, men er ikke enig i den, lyder det. Til Ekstra Bladet siger præsten: - Jeg er overbevist om, at jeg har svaret rigtigt. Arkivfoto: Jan Unger

- Hvordan var han upassende?

- Han opførte sig som en stjerne, som man skal være heldig at være i nærheden af. Det menneske skal ikke have med mennesker i sorg at gøre, lyder det fra søsteren, som henviser til klagen, hvori en episode fra bisættelses-samtalen med Pless er beskrevet.

Skrev på mors tale

'Samtalen blev kortvarigt afbrudt, da Pless fik en privat opringning - det var vist noget med, at han skulle hente en pakke for sin eks-svigermor - og her brugte han så, uden først at spørge om lov, afdødes mors (navne udeladt, red.) udprintede tale til afdøde (navn udeladt, red.) til at kradse pakkenummeret ned på. Vi behøver vist ikke at sige, at det af os blev oplevet som ganske respektløst.'

Uddrag af familiens klage over sognepræst Flemming Pless. Navnene er udeladt efter familiens ønske. Privatfoto

Stødende performance

I klagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står der, at 'hverken hun (afdøde) eller vi (de efterladte) havde forud for begravelsen noget kendskab til Flemming Pless', og at det alene var geografi, der afgjorde, at det var Christians Kirke - og dermed Pless - der skulle forestå bisættelsen.

'Selv om vi ikke gør os nogen illusioner om, at han fremover vil blive sat fra at forrette bisættelser, håber vi med denne klage i det mindste at medvirke til, at Christians Kirke bliver opmærksom på, hvor på alle måder stødende og upassende Pless' performance virkede på os.'

Uddrag af familiens klage over Flemming Pless. Privatfoto

Kendis-præsten: Han kørte bare sit eget show

Under selve bisættelsen henvender Flemming Pless sig spontant til afdødes datter for at få hende til at kaste jord på kisten. Ifølge familiens klage følte datteren det som grænseoverskridende, fordi hun var i kæmpe sorg og ikke kunne sige fra i situationen. Foto: Henning Hjorth

Flemming Pless har været deltager i 'Til middag hos', han har viet fodboldspiller Christian Poulsen og været præst ved Manu Sareens bryllup. Han stod for Henriette Zobels, Etta Camerons og sangerinden Natasjas begravelser. Og alt det var Pless bestemt ikke ked af at fortælle om, da han skulle forestå den afdøde kvindes bisættelse i foråret 2018, fortæller familien, der har klaget over Pless' opførsel til biskop Peter Skov-Jakobsen.

- Han bagatelliserede vores sorg, og han kørte bare sit eget show. Min mor og jeg og min niece havde mistet et af de mennesker, der betød allermest for os. Vi oplevede en præst, der mest af alt var optaget af sig selv, fortæller lillesøsteren til den afdøde, der fra første møde med Flemming Pless følte sig krænket af ham.

Vidste mere om ham

- Det var hele hans måde at samtale på. Han var slet ikke mentalt til stede eller satte sig i vores sted. Han gik mest op i at remse navnene på alle de kendte, han havde bisat, op. Min søster var sangerinde og kendt blandt nogle, men ikke alle og enhver.

- Da vi gik fra samtalen, vidste vi, at hans søn spillede i et band. Vi vidste faktisk mere om ham, end han vidste om min søster, som han skulle begrave, siger kvinden, der også blev stødt over, at Pless 'pralede' af de kendte mennesker, han har været præst for.

Vi var da ligeglade

I klagen beskriver familien Pless' opførsel således:

'Da afdødes datter (navn udeladt, red.) afslutningsvis spurgte, hvor mange mennesker der kunne være i kirken, svarede Pless: 'Altså, til Natasjas (Saad, red.) begravelse var der fuldstændig fyldt op, der har nok været omkring 1000'.

Uddrag af familiens klage over Flemming Pless. Navnene er udeladt efter familiens ønske. Privatfoto

- Og helt ærligt... Vi var da fuldstændig ligeglade med, hvem han havde begravet, og hvor mange han havde prædiket for. Vi var i sorg. Min 18-årige niece havde lige mistet sin mor, jeg havde lige mistet min søster.

- Det værste var næsten, at Flemming Pless nægtede os at spille et af hendes numre som postludium. Bare fordi han kunne, siger lillesøsteren, der stadig er rystet over den behandling, som Flemming Pless udsatte hende og familien for. Foto: Henning Hjorth.

Nonchalant og respektløs

Noget af det, som familien i dag er allermest uforstående over for og kede af, er, at Pless dels nægtede familien at spille en af afdødes egne sange som postludium over anlægget efter ceremonien, dels at han under selve bisættelsen pressede den afdødes 18-årige datter ud over hendes egen grænse.

'Under sin mindetale spankulerede Pless frem og tilbage med den ene hånd i lommen, mens han ud fra nogle stikord tydeligvis improviserede en tale frem om afdøde og talte direkte til hendes datter uden at have aftalt det med hende til begravelsessamtalen. Set fra vores og de øvrige sørgendes stil forekom det nonchalant og respektløst.'

Uddrag fra familiens klage over Flemming Pless. Navne udeladt efter familiens ønske. Privatfoto

Improviserede

'Kronen på værket var dog, da han under en af salmerne kom ned og hviskede til datteren (navn udeladt, red.), der var fuldstændig uforberedt herpå, om hun ville kaste jord på kisten, når salmen var slut. (...) Hun sagde ja uden at vide, hvad det indebar at kaste jord på kisten. Når man er i dyb sorg over at have mistet sin mor, opleves det som meget sårbart og utrygt at blive sat til at improvisere under hendes bisættelse.'

Pless: 'Et forsøg på at være empatisk'

Sognepræst Flemming Pless medgiver, at familien kan føle sig dårligt behandlet, men han er naturligvis ikke enig i det. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Familien har efterfølgende både modtaget svar på deres klage fra Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, som er Pless' overordnede, og fra Flemming Pless selv.

I Pless' eget svar anerkender han faktisk, at 'jeg forstår, at jeg ikke har ydet den forventede indsats i samtale og i gudstjeneste. Uagtet at jeg har oplevet det anderledes, så var ikke mindst bisættelsen et forsøg på at være empatisk. Det er ikke lykkedes her (...). Jeg skal beklage, at familien har haft en dårlig oplevelse.'

'Kan ikke gøres om'

'Jeg finder det ikke formålstjenstligt at gå ind i detaljer og forklare baggrunden for beslutninger og tilkendegivelser i det forløb, der har været. Det kan ikke gøres om.'

- Så han anerkender, men er uenig, siger lillesøsteren sukkende.

Uddrag af sognepræst Flemming Pless' svar på familiens klage. Privatfoto

Begrundet eller ubegrundet

Til Ekstra Bladet uddyber Flemming Pless i dag sit svar på klagen således:

- Jeg er overbevist om, at jeg har svaret rigtigt. En klage giver altid grund til eftertanke. Om klagen er begrundet eller ikke begrundet er underordnet. Som præst og tjenestemand skal jeg stå på mål for alle reaktioner. Således også her, lyder det fra præsten, der i øvrigt læner sig op ad sin chefs, biskop Peter Skov-Jakobsen, reaktion på klagen.

Ingen konsekvens

'Jeg hæfter mig ved, at sognepræsten oplyser, at han har forsøgt at optræde empatisk ved bisættelsen, men at det ikke lykkedes i denne situation ... Han beklager, at I har haft en dårlig oplevelse, men er klar over, at den ikke kan gøres om.'

'Da sognepræsten har beklaget forløbet og erkendt (...), agter jeg ikke at foretage mig yderligere i denne sag over for sognepræsten,' skriver biskoppen.

Uddrag af biskop Peter Skov-Jakobsens svar til familien. Privatfoto

- Det støder mig

- Hvis det er sådan, han reagerer, hver gang der kommer klager, er det jo bekymrende. Biskoppen skal da ikke sidde i så magtfuld en stilling og forsvare sådan nogle usmagelige præster, der bare kan fortsætte uden konsekvenser. Det støder mig, siger lillesøsteren.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra biskoppen.

Familien vil gerne bidrage i debatten om præsters opførsel og behandlingen af klagerne over dem, men de ønsker ikke afdødes navn frem. Derfor optræder de alle anonymt i artiklen.

