Føler sig tvunget - parkerer ulovligt

Flere partier på venstrefløjen går til kommunalvalg i København med et ønske om at nedlægge og omlægge parkeringspladser. 56-årig borger føler sig allerede parkerings-presset

En tredjedel af gadeparkeringspladserne i hovedstaden skal nedlægges, hvis det står til Socialdemokratiet i København. Og det er ikke noget, der er populært blandt alle bilejere.

Socialdemokratiet i København skriver i deres valgprogram, at det skal ske for at få plads til at udvide cykelstier, supercykelstier og fortove, og at målsætningen hedder, at der skal være færre københavnere, der kører bil.

I april lagde de i et forslag op til, at 42.000 gadeparkeringspladser skal nedlægges. Og imens overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen vil genopføre nogle af dem i parkeringshuse og -kældre, er hun endnu ikke kommet med et svar på hvor mange.

Enhedslisten i København støtter Socialdemokratiets forslag, men står det til dem, skal parkeringspladserne ikke erstattes.

I deres klimaplan for København skriver de, at de arbejder efter et mål om at omlægge en tredjedel af parkeringspladserne til 'rekreativt gadeliv' og cykelparkering, imens en anden tredjedel skal reserveres til delebiler og varetransport. Den sidste tredjedel vil de bevare til de privat parkering med en overvægt af elbilpladser.

Ikke pladser nok i forvejen

På indre Nørrebro møder Ekstra Bladet Brumme. Han har et gråligt skæg, en hue på hovedet, og op af lommen hiver han en avisside frem. Artiklen handler om manglen på parkeringspladser i København.

Den 56-årige mand er imod at nedlægge parkeringspladser i København, fordi der i forvejen er mangel på dem. Og det fortæller han, at han selv oplever dagligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis der bliver færre parkeringpladser, kan Brumme ikke afvise, at han vil finde et andet sted at bo. Foto: Anthon Unger

- Jeg arbejder om aftenen og er først hjemme efter midnat, og i hverdagene er der aldrig en ledig parkeringsplads. Så er det noget med at parkere ulovligt og stå op klokken syv om morgenen for at undgå at få en parkeringsbøde, fortæller han.

Brumme ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn og adresse, da han har arbejdet som dørmand i mange år. Nu kører han erhvervstransport for en vognmand, og når vagten begynder, møder han 15 kilometer fra sit hjem.

Afhængig af sin bil

- Kunne du ikke bare tage en frisk cykeltur eller bruge det offentlige?

- Det offentlige ville på det tidspunkt betyde flere timers transport, fordi jeg skal ind omkring København med natbus. Og en cykeltur efter en ti timers vagt for mit vedkommende, det kan jeg ikke. Jeg er afhængig af min bil for at kunne komme på arbejde.

- Man ønsker jo samtidig at forbedre infrastrukturen. Hvis man gjorde det, og du kunne komme til og fra arbejde på kortere tid, ville du så bruge det?

- Nej, for der er mange fordele ved at have en bil. Hvis det er i indre by, plejer jeg at tage min cykel, men skal jeg længere ud, så er det meget mere besværligt. Og det er ret omkostningsfuldt at tage det offentlige. Det er ret dyrt.

- Men det er vel også dyrt at have en bil?

- Jo, det er alt for dyrt at have en bil i Danmark. Man burde jo fjerne afgifterne på biler og på den måde også få en omstilling af den danske bilpark.

Får Danmark til at hænge sammen

Partiernes holdninger til parkeringspladser i København kommer til at have betydning for, hvordan Brumme sætter sit kryds, når han skal stemme på tirsdag.

Bliver det vedtaget, at parkeringspladser skal nedlægges, er han ikke sikker på, at han vil blive boende på Nørrebro, hvor han har boet en stor del af sit liv.

- Jeg tror, at privatbilismen er kommet for at blive. Det er en del af det, der får Danmark til at hænge sammen. Hvis du begynder at gøre det for svært for folk at have bil i København, så søger folk ud af København. Jeg ville være en af dem, der helt klart ville overveje, hvor jeg så skal bo henne, hvis jeg ikke kan have bil.