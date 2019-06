Følger blind mand over vejen: Så går bilist amok

Vej-vrede har det med at kortslutte hjernen. Det kan man i den grad sige om en episode i den franske hovedstad Paris, hvor en midaldrende chauffør i en sort Audi gik fuldstændigt amok over for en venlig mand, der netop havde fulgt en blind mand over en fodgængerovergang.

Den venlige mand og den blinde mand, der gik med en blindestok, var allerede trådt ud på fodgængerovergangen, da den sorte Audi kom kørende. Chaufføren i den sorte Audi holdt imidlertid ikke tilbage for den venlige mand og den blinde mand. Han kørte usædvanligt tæt på parret, der var lige ved at blive ramt af bilen.

Derfor prikker den blinde mand angivelig til bilen med sin blindestok. Og så var helvede løs i gaden Rue de Prague, hvor episoden fandt sted for to dage siden søndag 16. juni.

Det skriver flere medier, heriblandt det lokale medie Le Figaro, local.fr samt Metro.

Vildt drama ved en fodgængerovergang i Paris, hvor en Audi-bilist slår løs på en venlig mand. Foto: Newsflare

Videoen blev i søndags lagt ud på Twitter. Her gik den straks viralt og er nu set mere end 169.000 gange. Til videoen blev der skrevet følgende:

'Tror I, at det er svært at finde frem til ejeren af denne sorte Audi med nummerpladen BE-446-VM, der forhindrede en blind mand i at passere gaden. Bilisten steg efterfølgende ud af bilen og slog på den mand, der havde ledsaget den blinde mand over gaden.'

Den vrede bilist råber angiveligt i videoen til den venlige mand: 'Hvorfor ramte I min bil?'

Hertil svarer den venlige mand: 'Fordi du passerede en fodgængerovergang, mens vi allerede var gået ud på den.'

Herefter langede den vrede bilist flere gange ud efter den venlige mand, som fik flere slag. Heldigvis blandede en midaldrende kvinde sig i den voldsomme episode og fik beroliget den vrede bilist. Hun var passager i den sorte Audi. Og da flere tilskuere truede med at ringe til politiet, gik parret tilbage til Audi'en og kørte væk.

Sidste år strammede den franske regering bøderne for bilister, der ikke respekterer trafikreglerne ved fodgængerovergange. Ifølge fransk lov skal en bilist stoppe, hvis en fodgænger er på vej til at krydse gaden. Men bilisten skal faktisk også stoppe op, hvis han ser folk vente ved fodgængerovergangen med en klar intention om at passere gaden.

Viceborgmesteren i Paris Christophe Najdovski har kontaktet politiet i Paris, og i et opslag på twitter opfordrer han politiet til at gøre noget ved sagen omkring den usædvanlige vejvrede: