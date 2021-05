Før genåbning: Advarer mod farlig bakterie

Potentielt farlige legionella-bakterier har haft optimale vilkår for at sprede sig i anlæg med vand hos eksempelvis fitnesscentre og sports- og svømmehaller under corona-nedlukningen

Med genåbning af landet kan danskerne så småt vende tilbage til eksempelvis fitnesscentre, sportshaller og svømmehaller.

Men netop steder som disse bør være ekstra opmærksomme på at sikre sig, at deres badevand er sikkert for gæsterne, inden de åbner, oplyser Statens Serum Institut, SSI. Legionella - en bakterie, der kan føre til alvorlig sygdom hos især ældre og personer med nedsat immunforsvar - stortrives nemlig i lunkent og stillestående vand, advarer de.

- Legionella er en bakterie, der kan forårsage lungebetændelse hos personer, som indånder vandpartikler med de pågældende bakterier, fortæller fagchef hos SSI Søren Uldum til Ekstra Bladet.

- Den kan findes i anlæg med vand som for eksempel bruseanlæg, spabade og så videre. Når et anlæg med vand står ubrugt hen, og bruseanlæg og andre tapsteder ikke regelmæssigt bliver skyllet igennem, vil der ikke være cirkulation i systemet, og det kan øge risikoen for, at legionella vokser.

Brusebadning er den hyppigste smittevej Ikke alle legionella-typer er lige sygdomsfremkaldende, og de fleste er slet ikke eller meget sjældent årsag til sygdom hos mennesker. Legionella kan forårsage to sygdomme: Pontiac feber, som er en influenza-lignende sygdom, der går over af sig selv efter nogle dage.

Legionærsygdom, som er en alvorlig lungebetændelse, der påvirker lever, nyrer og nervesystem. Sygdommen rammer oftest personer, der har et nedsat immunforsvar, for eksempel ældre og folk med et stort alkohol- eller tobaksforbrug. Legionærsygdom forårsages af bakterien legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre arter. Brusebadning antages for at være den hyppigste smittevej herhjemme. Kilde: Statens Serum Institut Vis mere Vis mindre

Alvorlig sygdom

Under nedlukningen har bakterierne altså haft optimale levevilkår. Og derfor er det vigtigt, at man får renset ud i systemet, inden man genåbner.

- Det bedste, man kan gøre, er at blive ved med at holde anlægget i gang under en nedlukning.

- Hvis ikke, man har gjort det, er det en rigtig god idé at få skruet op for temperaturen, give anlægget en varmebehandling og få skyllet alle tapsteder grundigt igennem, helst med vand, der er over 60 grader. Man kan også skylle igennem med klor, siger Søren Uldum.

Bakterien legionella trives i lunkent og stillestående vand. Foto: Per Folkver

Der findes legionella-bakterier i langt de fleste vandanlæg. Det er først, når koncentrationen af bakterien får lov til at vokse sig for stor, at det kan være farligt.

- Legionærsygdom er en alvorlig sygdom, uanset hvem den rammer. Men især, hvis du har et svækket immunforsvar eller har en høj alder, er risikoen for at få et alvorligt forløb og dø meget højere.

- Langt de fleste, der bliver smittet med sygdommen bliver indlagt, og i mange tilfælde på intensiv, slår Søren Uldum fast.

Blandt andet fitnesscentre genåbner 6. maj. Foto: Finn Frandsen

Opmærksomme på risikoen

Hos Odense Idrætspark, som administrerer flere svømmehaller og sportsanlæg i og omkring Odense, har man allerede fra start været opmærksom på den farlige bakterie.

- Vi har en gang for længe siden haft bakterien i omløb, og derfor har vi ikke lukket vores anlæg ned under nedlukningen, siger driftschef for Odense Idrætspark, Lars Christensen, til Ekstra Bladet, og tilføjer:

- Desuden har vi haft lidt elitesport i perioden, så det har også været med til at holde det hele i gang.

Det samme gør sig gældende hos FitnessWorld.

'Vi har igennem hele nedlukningen haft et nødberedskab kørende rundt mellem vores 180 lokationer i Danmark. En del af dette beredskabsarbejde har været at få kørt vand igennem rør, toiletter og andet. Dels for at undgå problematikken omkring legionella, og dels for at undgå sprængte vandrør og dertilhørende vandskader. Så vi er helt på plads til genåbningen,' udtaler driftsdirektør Thorbjørn Milling fra FitnessWorld i en mail til Ekstra Bladet.