'Før jeg rigtig når at opfatte det, tager han mig hårdt på mine bryster'

Kvinder i Københavns natteliv føler sig udsat for nogle mænds grænseoverskridende adfærd. Ekstra Bladet er taget i byen for at tage temperaturen et år efter #metoo-bevægelsen begyndte.

’Vi behandler sgu da hinanden meget godt!’

Ordene falder lidt snøvlet fra en ung mand på vej gennem Gothersgade i København. Det er lørdag aften, og der bliver kysset, drukket og danset i en cocktail af alkohol, mørke dansegulve og høj musik. Men når musikken spiller, og promillen er høj, er det ikke altid så nemt at navigere i det seksuelle grænseland, hvor et kompliment hurtigt kan blive en krænkelse.

Det kender mange af de kvinder, som Ekstra Bladet møder denne aften, desværre alt for godt. En af dem er 22-årige Nadia Curry. Festklar i kjole og stilletter og i selskab med gode veninder og store drinks er hun ude for at slippe sig løs. Men de gentagende møder med ubehagelig og grænseoverskridende adfærd fra mænd gør, at ’håndbremsen altid er lidt trukket’.

- Det er aldrig i orden at rage på andre, men det har jeg ofte oplevet, at nogle mænd har gjort alligevel. Ellers har de spurgt om meget upassende ting. Generelt bliver alle jo mere hæmningsløse, når de er fulde, men særligt mænd glemmer, hvad der er okay og ikke okay, siger Nadia Curry og tilføjer:

- Det gør ofte, at jeg ikke tør tage alene hjem selv. Det er jeg simpelthen blevet for bange til.

Og Nadia Curry er langt fra alene med den oplevelse. Det fortæller talsperson for foreningen Everyday Sexism Project Danmark Iben Hendel Philipsen.

- Vi oplever hos os, at mange kvinder fortæller om grænseoverskridende oplevelser i nattelivet. Det kan være berøringer, som er uønsket, eller kommentarer som er utrygskabende. Nogle kvinder fortæller, at de har oplevet så meget, at de slet ikke orker at tage i byen længere, siger hun.

- Vi skal ikke finde os i hvad som helst, siger 22-årige Nadia Curry. Foto: Kenneth Meyer

Værst for de helt unge

Tilbage på Gothersgade møder vi veninderne Pernille og Ann på deres vej til den irske bar rundt om hjørnet. De kan også nikke genkendende til, at det kan være yderst ubehageligt, at gå i byen som kvinde. I dag er de henholdsvis 28 og 30 år gamle, og de kan se tilbage på, at det især var, da de var yngre, at mændene opførte sig ubehageligt overfor dem.

- Jeg husker tydeligt en oplevelse fra en af de første gange, jeg gik i byen. Jeg skulle ud for første gang, og var omkring 16 år. Der sidder jeg på en bar, hvor der er en mand, der henvender sig til mig. Før jeg rigtig når at opfatte det, tager han mig hårdt på mine bryster, og jeg stivner fuldstændigt. Det var en så ubehagelig oplevelse, som jeg stadigt tydeligt kan huske, siger 28-årige Pernille Schrøder.

Udvikling på vej

30-årige Ann Jørgensen føler ikke, at kulturen er blevet bedre i takt med, at hun er blevet ældre. Hun er bare blevet bedre til fjerne sig fra potentielle ubehagelige situationer og spotte faresignaler.

- Når jeg ser en mand med de der øjne, der er lidt for klare og uden bevidsthed, så ved jeg nu, at jeg straks skal flytte mig. Måske er jeg blevet lidt mere kynisk med alderen, men jeg orker bare ikke længere, at være i en position, hvor jeg bliver nødt til at sige fra, siger Ann Jørgensen.

Alligevel har de to veninder ikke opgivet håbet. De drømmer om, at især #metoo-bevægelsen har sat gang i nogle afgørende samfundsændringer.

- Jeg ville ønske, at man som kvinde slet ikke behøvede at tænke over den slags, og jeg tror måske vi nærmer os. Det er meget positivt, at der bliver sat så meget fokus på, om hvor vores forskellige grænser går, afslutter Pernille Schrøder.

Jordan Mavule studerer fysioterapi. Foto: Kenneth Meyer

Jordan Mavule, 22 år:

- Jeg synes ikke, at Metoo-bevægelsen har forandret det store, når man går i byen. Jeg ser måske heller ikke, at der skulle være det store problem. Dog tror jeg, at bevægelsen har betydet meget for, hvordan man ser på sexchikane på arbejdspladsen. Og generelt kan man godt mærke, at kvinder har fået mere at sige om, hvordan de vil behandles. Det er meget positivt i mine øjne.

Yasmin Byreil arbejder med hospitalit. Foto: Kenneth Meyer

Yasmin Byreil, 24 år:

- Jeg synes, at det er meget svært at definere, hvad der er grænseoverskridende. Ofte handler det jo om, hvor fintfølende man er. Hvis jeg står på en klub og er klædt meget udfordrende, så tænker jeg, at jeg er klar over, hvad jeg går ind til. Kommer man i en kort kjole, så skal man sgu heller ikke blive for sur over, at folk har lidt lange øjne efter en. Man må have sig selv med, og så må man fjerne sig, hvis noget bliver for ubehageligt. Det tror jeg selv, at jeg er meget god til.

Søren Mølgaard arbejder som tømrer. Foto: Kenneth Meyer

Søren Mølgaard, 26 år:

- Jeg er ikke mere påpasselig i byen efter, at #Metoo er kommet frem, men jeg håber og tænker også, at jeg generelt behandler folk ret pænt. Jeg er aldrig blevet anklaget for at have gjort noget krænkende mod nogen. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at både mænd og kvinder føler sig trygge i nattelivet.

