Før luksus-konkurs: Mystisk corona-handel til 10 millioner

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at det skandaleombruste Sinitone handlede coronatest for ti millioner kroner med svogeren til den ene ejer

Selv om selskabet Sinitone havde til formål at handle med høreapparater, valgte det pludselig at handle coronatest med svogeren til den ene af selskabets ejere.

I hvert fald på papiret. Virkeligheden var, at handlen blev brugt som en finte til at hæve selskabets værdier med 10,6 millioner kroner.

I slutningen af 2022 gik Sinitone konkurs med et brag. Selskabet havde til formål at køre ud til kunder, give dem en høretest og derefter sælge dem et høreapparat. Men ejerne bag havde et voldsomt forbrug, og i løbet af december sidste år gik selskabet konkurs, og efterfølgende blev også ejerne, Rasmus Flor Bjerregaard og Torben Linnet Albrekt, erklæret personligt konkurs.

I seneste redegørelse fra kuratorerne fremgår handlen med coronatest. Her fremgår det, at selskabet indkøbte coronatest for 4,7 millioner kroner. Efterfølgende blev de solgt tilbage igen til sælgeren for 5,9 millioner kroner, uden at varelagret blev reguleret. Dermed bogførte firmaet ekstra aktiver i regnskab for 10,6 millioner kroner.

Getting Green handlede med corona-test med den skandaleombruste Sinitone. Getting Green er ejet af Daniel Lafrenz, der er svoger til Rasmus Flor Bjerregaard, der er den ene af Sinitone-ejerne. Foto: Getting Greens hjemmeside.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at det var gennem Rasmus Flor Bjerregaards svoger, at testene blev købt. Rasmus Flor Bjerregaard danner par med Louisa Cocco Bjerregaard, der var ansat i firmaet til en månedsløn på 75.000 kroner, ligesom hendes håndlæservirksomhed havde lokaler hos selskabet. Hendes bror Daniel Lafrenz ejer selskabet Getting Green, der handler med coronatest.

Og det er netop herigennem, at Sinitone handlede test.

Af Getting Greens 2021-regnskab fremgår et tilgodegavende på de omtalte 4,7 millioner kroner, mens der er bogført anden gæld for 5,5 millioner kroner. Lægges tallene sammen ender det på 10,2 millioner kroner. Samme år stiger personaleomkostningerne med 400.000 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Daniel Lafrenz. Men da vi fanger ham over telefonen, insisterer han på, at han sidder i et møde, og at vi skal vende tilbage senere. Siden har han ikke taget telefonen. Han har heller ikke besvaret mails til hverken sin private mail eller virksomhedsmailen.

Heller ikke Rasmus Flor Bjerregaard eller Louisa Cocco Dalgaard er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser. Det er til gengæld Torben Linnet Albrekt, der udover at være medejer af Sinitone også var bestyrelsesformand.

'I 2021 skulle I pludselig til at tjene penge på coronatests. Hvordan kan det være?'

'Dette spørgsmål kan Rasmus besvare, da det var en aftale mellem ham og hans hustru, Louisas, lillebror. Det er en familiær intern handel, der er foregået,' skriver han i en mail.

'I købte tests for 4,71 mio. kr og bogførte det som varelager. Herefter solgte I dem tilbage til de samme med gevinst. Hvorfor ville de købe de tests tilbage for et højere beløb?'

'Jeg må her igen svare det samme som ovenfor, da det kun er den adm. direktør, der har kendskab til dette.'

Efter salget bogførte I både de 4,71 mio. og de 5,8 mio. som hhv. varelager og tilgodehavende. Hvorfor gjorde I det?

'Jeg er enig. Det virker mærkeligt.'