Før rejsen: Coronaviden du SKAL du have

Tredobbelte vacciner, selvbetalte tests og to ugers tvangskarantæne. Det kan ende helt galt, hvis du ikke har styr på rejsereglerne inden ferien. Få et overblik over reglerne på danskernes favorit-destinationer her

Selvom corona har sluppet sit tag i Danmark, er det langtfra sådan på alle danskernes foretrukne feriedestinationer.

Det kan blive både dyrt og besværligt, hvis du rejser afsted uden at have styr på reglerne, og derfor giver Ekstra Bladet dig her overblikket over de mest populære feriesteder.

Grækenland

Uanset om du rejser med bil eller fly, kan du blive udtaget til stikprøvekontrol ved ankomst. Er testen positiv, vil du blive indlogeret på karantænehotel i minimum fem dage. Opholdet betaler du selv.

Ikke-vaccinerede skal bruge en højst 72 timer gammel negativ pcr- eller kviktest taget 24 timer før afrejse med fly.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkrav. Der skal være gået mindst 14 dage og højst ni måneder efter andet vaccinestik.

Der er ingen tidsbegrænsning efter tredje stik. Ved tidligere smitte gælder immunitet i 180 dage.

Du kan bruge det digitale coronapas på telefonen som dokumentation, og der er krav om indrejseformular før afrejse.

Italien

I Italien kan du kan kun få adgang til hotel, restauranter og en lang række andre ting, hvis du:

- Er vaccineret én gang og afventer andet stik.



- Har fået andet stik for under seks måneder siden.



- Har fået andet stik for over seks måneder siden og samtidig kan fremvise en negativ pcr-test.



- Er blevet smittet efter andet stik eller har modtaget tredje vaccine.

Der er krav om indrejseformular inden afrejse. Du kan bruge det danske coronapas som dokumentation.

Ikke-vaccinerede skal bruge en højst 72 timer gammel negativ pcr- eller kviktest taget højst 48 timer før afrejse med fly.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkrav. Der skal være gået mindst 14 dage og højst ni måneder efter andet vaccinestik.

Ved tidligere smitte gælder immunitet 180 dage.



Spanien

For at komme ind i landet skal Ikke-vaccinerede vise en højst 72 timer gammel negativ pcr- eller kviktest på 24 timer.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkrav.



Du tæller som færdigvaccineret 14 dage efter andet stik. Gyldigheden varer ni måneder for vaccinerede og seks måneder for tidligere smittede. Herefter skal du have tredje vaccinestik, hvis du fortsat vil rejse frit uden brug af test.

Du kan bruge det almindelige coronapas som dokumentation for testresultat, tidligere smitte og vaccination. Børn under 12 år er fritaget fra test.

Der er krav om indrejseformular, der skal udfyldes tidligst 48 timer før afgang.

Storbritannien

Har du kun fået første stik, skal du fremvise negativ pcr- eller kviktest taget højst 48 timer inden afrejse.



Færdigvaccinerede kan rejse frit og behøver ikke testes inden afgang.



Er du ikke vaccineret, skal du testes på dag to. Derudover skal du i isolation i ti dage. Du kan vælge at betale og forudbestille en test på dag fem – er svaret negativt, må du bryde isolationen.

Der kræves en udfyldt indrejseformular senest 48 timer efter ankomst.

Du anses som færdigvaccineret 14 dage efter andet stik. Du kan bruge det danske coronapas som dokumentation.

Portugal

Er du ikke Ikke vaccineret, skal du bruge en højst 72 timer gammel negativ pcr- eller kviktest taget højst 24 timer før afrejse.

Du tilbydes en gratis test ved ankomst i lufthavn. Testen gælder som gyldigt coronapas de første syv dage.

Herefter skal du testes hver fjerde dag.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkrav. Det gælder efter 14 dage og udløber ni måneder efter andet vaccinestik.

Ved tidligere smitte gælder immunitet i 180 dage.

Det danske coronapas fungerer som dokumentation, og du skal udfylde indrejseformular inden afrejse.

Frankrig

Ikke-vaccinerede skal fremvise en flersproget lægeerklæring på dansk, engelsk og fransk som bevis på vaccinefritagelse ved ankomst.



Du skal medbringe en negativ pcr-test på højst 72 timer ved afrejse.

Færdigvaccinerede kan bruge coronapasset på telefonen de fleste steder, men Udenrigsministeriet anbefaler også, at du medbringer en printet covid-attest.



Du tæller som færdigvaccineret syv dage efter andet stik eller første stik, hvis du er tidligere smittet. Du betragtes som immun i 270 dage.



Herefter skal du medbringe bevis for en revaccination fra enten Pfizer/BioNtech eller Moderna.

For at få adgang til offentlige steder skal du have gyldigt coronapas eller en højst 24 timer gammel pcr- eller kviktest.



Du skal desuden bære mundbind alle offentlige lukkede steder.

Der er ikke krav om indrejseformular.

Østrig

For at komme ind i Østrig er det et krav, at du er vaccineret minimum én gang. Første stik giver adgang til indrejse i 270 dage fra vaccinationstidspunket.

Hvis du vil rejse frit og have adgang til skilift, restauranter og hotel, skal du kunne vise én af følgende kombinationer:

- Du er færdigvaccineret + et boosterstik. Har du modtaget Johnson&Johnson, kan du nøjes med én vaccine + booster. Gælder 270 dage fra sidste vaccination.

- Du er færdigvaccineret og kan fremvise pcr-test på højst 72 timer. Gælder 180 dage.

- Dokumentation for tidligere smitte + færdigvaccination. Gælder 180 dage.

I Østrig er du betegnet som færdigvaccineret allerede ved første vaccination fra Johnson&Johnson. Ved alle andre mærker skal du dobbeltvaccineres.

Det danske coronapas er godkendt som dokumenation.

Er du ikke vaccineret, skal du medbringe en lægeerklæring, hvor det fremgår, at du ikke må vaccineres af helbredsmæssige årsager eller graviditet.

Thailand

På grund af høje smittetal har Thailand erklæret undtagelsestilstand.

Der er massive restriktioner i hele landet, og Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de sydlige provinser.



Vælger du dog alligevel at trodse anbefalingen, gør du klogt i at undersøge coronareglerne inden afgang.



Du skal være færdigvaccineret. Det er ikke nok med tidligere smitte eller negativ test.



Ved indrejse kræves negativ pcr-test, og du skal forudbetale for to pcr-tests i Thailand.



Du skal testes på dagen for ankomst og på fjerde døgn. Mens du venter på testsvar, skal du blive indenfor.



Tester du positiv, kan du se frem til tvungen isolation i 10-14 dage. Dette gælder også, hvis du er nærkontakt til et smittet familiemedlem eller medpassager i flyet.



Desuden er det et krav, at du har en rejseforsikring, der dækker hjemrejse og indlæggelser for mere end 50.000 kroner.