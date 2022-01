Før stormen: Hver fjerde er ikke klar

Stormen Malik ventes at ramme med vindstød op til orkanstyrke i weekenden. En undersøgelse viser, at hver fjerde danske boligejer ikke foretager sig noget for at forebygge vejrskader

Danskerne kan i weekenden se frem til noget af en hæsblæsende weekend.

Stormen Malik bevæger sig nemlig gennem Danmark med vindstød op til orkanstyrke med en hastighed på 33 til 35 meter i sekundet, hvilket oftest også betyder travlhed hos landets forsikringsselskaber, når vinden blæser tagsten ned eller vælter træer.

Dog er det langt fra alle danskere, som er godt nok forberedt, når stormen rammer.

For sent

Hos Codan Forsikring er erfaringen, at danskerne først tænker over konsekvenserne, når skaden er sket, og stormvejret eller skybruddet har oversvømmet kælderen eller knust tagsten.

Og netop den erfaring bekræftes i en befolkningsundersøgelse lavet af Epinion på vegne af Codan. Her svarer hver fjerde danske boligejer, at de ikke forbereder boligen på vejrskader, når vejrudsigten melder om storm.

- Vi kan tydeligt se det i typen af anmeldelser i og omkring et døgn med vildt vejr, at en del boligejere ikke forbereder deres hjem på vejrskader. Jeg tror, det handler rigtig meget om manglende tid, men i virkeligheden også mangel på indsigt i hvilke foranstaltninger, der er vigtigst. Det er værd at lave om på, siger Henrik Bundgaard, der er skadedirektør i Codan.

Hvad skal man gøre?

Og ikke at vide, hvad man skal gøre, er ikke helt skævt fra virkeligheden.

Ifølge Codans befolkningsundersøgelse ved 38 procent af danskerne ikke, hvad der generelt skal til for, at deres bolig er sikret mod fremtidige stormskader.

Hver femte boligejer svarer også, at de ikke har sikret deres bolig imod skader fra vejr, fordi de mangler overblik over behovet.

- Der er rigtig meget, man kan gøre for at forberede sig på stormvejr, og det behøver hverken at være krævende eller dyrt. For eksempel er en af de vigtigste tommelfingerregler at fjerne løse genstande fra haven, siger Henrik Bundgaard.

Han fortæller også, at det kan være en god idé at have en såkaldt 'vejr-rutine', hvor man går en tur rundt om huset og flytter løse grene, trampoliner og lignende væk fra huset.

- Selv den slags små forebyggende tiltag vil spare boligejerne for en masse uheldige penge og kræfter på bagkant af stormvejret, siger han.