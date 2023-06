Før ubåd-tur: 19-årig var 'rædselsslagen'

Hele verden har fulgt med i 'Titan'-ubådens forsvinden, og onsdag erklærede myndighederne, at alle fem mænd er døde efter en implosion på havets bund.

Familierne er blevet underrettet om den tragiske ulykke, og nu stiller flere familiemedlemmer sig frem og fortæller om deres sorg.

Mest opsigtsvækkende lyder det fra søsteren til den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood, at hans 19-årige søn Suleman var 'rædselsslagen' for ubåd-turen til 'Titanic'-vraget på bunden af Atlanterhavet.

Det skriver amerikanske NBC News, der har talt med søsteren Azmeh Dawood.

Den pakistanske forretningsmand og hans 19-årige søn er erklæret døde efter ubåd-ulykke. Foto: Ritzau Scanpix/ Engo Corrporation Limited

'Var ikke meget for det'

Ifølge faderens søster var den 19-årige tilbageholden ved at tage turen ned i dybet i den lille ubåd, der som bekendt var styret med en gamingcontroller.

Men han endte alligevel med at tage med for at tilfredsstille sin far, skriver NBC News.

- Han var ikke meget for det. Han var rædselsslagen, siger søsteren til det amerikanske medie.

Hun udtaler også, at tanken om, at den 19-årige måske har ligget i ubåden og gispet efter vejret, har været 'lammende'.

Ifølge kystvagten tyder fundet af vragdele på, at ubåden er imploderet under kraftigt tryk. Foto: Ritzau Scanpix

Imploderet

Torsdag meddelte den amerikanske kystvagt, at redningsholdet havde fundet vragrester fra ubåden 'Titan' omkring 500 meter fra 'Titanic'-vraget, som var turens mål.

Både halepartiet og fire andre vragrester er fundet, og det tyder altså ifølge på, at ubåden er imploderet på grund af de kraftige tryk dybt under vandet.

- Vragresterne stemmer overens med et katastrofalt tab af tryk i kammeret, sagde admiral John Mauger på et pressemøde torsdag aften.

Fredag har avisen Wall Street Journal berettet, at den amerikanske flåde via et tophemmeligt sporingssystem hørte implosionen meget kort tid efter, at ubåden mistede signalet til omverdenen.

