Før udsolgt koncert: Advarer mod falske billetter

Man risikerer, at billetterne sælges flere gange med den samme stregkode, advarer kulturcenterchef

Pink Floyd Project spiller fredag aften en udsolgt koncert på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved.

Men forud for koncerten advarer kulturcentret nu mod at lade sig friste til at købe billetter til koncerten på forskellige hjemmesider.

- De sælges på hjemmesider som eksempelvis Viagogo til højere priser. Men man risikerer, at billetterne er falske eller sælges flere gange med den samme stregkode, siger kulturcenteret leders, John Nørbjerg, til sn.dk.

Foto: Ritzau Scanpix

Over for Ekstra Bladet opfordrer John Nørbjerg til, at man i stedet køber billetter via officielle kanaler eller fra spillestedernes egne billetudbydere.

- Koncerten er jo udsolgt, så man burde ikke kunne købe billetter længere.

- Vi håber derfor ikke, at billetterne bliver solgt dobbelt, for vi kan kun lukke den første ind, og så må vi skuffe nogen og afvise dem, siger John Nørbjerg.

Billetter til overpris

Viagogo er en schweizisk virksomhed, og derfor kan de danske myndigheder ikke gribe ind. Men Viagogo.dk er en dansk hjemmeside, og derfor anmeldte Forbrugerrådet Tænk i 2018 hjemmesiden for at sælge billetter til overpris.

En hurtig søgning viser da også, at billetter til koncerter med Pink Floyd Project i Danmark koster omkring 340 kroner, hvis de købes via de officielle billetudbydere.

Købes de derimod på Viagogo.dk, er prisen steget til skyhøje 855 kroner per billet.

John Nørbjerg fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke er første gang, at Grønnegades Kaserne Kulturcenter har problemer med falske billetter eller billetter til overpris.

- Det samme skete forrige sommer, da Kim Larsen gav koncert. Her havde flere kunder givet 2000 kroner for en billet, der blev solgt for 425 kroner hos os. Det er en vild overpris, siger han.

Kulturcentret har kontaktet politiet, fordi det er ulovligt at tage overpris. Her lyder meldingen dog, at det er kunden, altså den forurettede, der skal anmelde det.

Afviser alle anklager

Ekstra Bladet har spurgt, hvordan Viagogo forholder sig, hvis folk køber billetter, der viser sig at være ugyldige. I en mail til Ekstra Bladet skriver Viagogo, at 'alle billetter på Viagogo er valide'.

Viagogo kalder samtidig eventuelle indgangsrestriktioner for 'højest uretfærdige og ulovlige'.