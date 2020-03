Førerløse busser er kommet til Danmark

Bussen gav et lille bip, før den pludselig stoppede med et bump, der fik passagerne til at hoppe let i sæderne.

- Den stopper, når sensorerne fanger noget, som der ikke er programmeret ind på ruten, forklarede bussens operatør Alan Tahhan, 30, til Ekstra Bladet, da vi fredag hoppede med ombord.

Nok sad vi i Danmarks første førerløse bus, men for en sikkerheds skyld vil den være bemandet de første måneder.

- Jeg styrer den ikke, det gør den selv, men jeg stopper den hvis der sker noget, og så observerer jeg alting, så det kan blive rettet til, sagde Alan, mens han trykkede på en knap på et joystick.

Det kan se ud som om, operatør Alan Tahhan styrer bussen med et spillekonsol-agtigt joystick, men han hjælper blot den lille, grønne dame lidt på vej. Foto: René Schütze

- Den kan ikke selv køre udenom, hvis der fx er parkeret en bil eller der er smidt en cykel på vejen, så stopper den og siger 'ding, ding, ding', indtil forhindringen er fjernet, forklarede Alan.

Efter det lille stop kørte bussen videre ad den 2,1 kilometer lange rute i Aalborg Øst, som gennem mange år var et socialt belastet område, der tidligere stod på den såkaldte ghettoliste.

Ingen strøm, ingen bus

Bydelen er stadig fysisk og socialt skarpt opdelt, og det giver følge Aalborg Kommune mange borgere udfordringer med at komme rundt internt i området. Det skal de førerløse busser afhjælpe.

Torsdag blev busserne indviet under stort ståhej, hvor borgmesteren og transportministeren fik den første tur. Fra fredag morgen kørte de i fast pendulfart på ruten - eller det vil sige, det var planen, men to ud af tre busser, havde tekniske udfordringer, da Ekstra Bladet var forbi.

Derfor gik flere midt på dagen forgæves til stoppestedet, da den eneste bus i funktion løb tør for strøm.

- Den skal vist lades op, så vi må prøve den senere, sagde en kvinde med et grin, da den tomme bus smækkede døren i og rullede lydløst mod garagen.

Fakta: Danmarks første førerløse busser Ruten er på 2,1 km på Astrupstien i Aalborg Øst

Der er ti stoppesteder

Busserne kører cirka hvert 15. minut i hver retning

De kører alle ugens dage mellem klokken 07.00 og 21.00

Hver bus har en kapacitet på op til 11 passagerer

Det er i første omgang gratis at benytte busserne

Busserne er 100% eldrevne og lader op i en garage

Busserne er selvkørende og navigerer ved hjælp af en række sensorer og LiDAR-teknologi (Kilde: Aalborg Kommune)

- Et kig ind i fremtiden

De 11 sæder i den førerløse bus var næsten alle i brug, da Ekstra Bladet fredag oplevede, hvordan hjulene på bussen kører rundt. Flere var taget på udflugt kun for at prøve nabolagets nye transportmiddel.

Turid Petersen, 68 år

- Det er første gang, jeg prøver den, og det er bare alletiders. Jeg bor nede i den anden ende af Aalborg Øst, og det er herligt med den her bus. Jeg kommer til at bruge den tit, når jeg skal handle eller til lægen.

Jørgen Pedersen, 64 år

- Jeg bor ikke her, men i Gistrup, så jeg har taget bussen af nysgerrighed og for at se, hvordan den fungerer. Det er jo et kig ind i fremtiden.

Hanne Christensen, 64 år

- Det er da fantastisk, at vi er de første, der får en selvkørende bus. Mit barnebarn Victoria på tre år bor i området, så mon ikke hun kommer til at køre med den en gang imellem.